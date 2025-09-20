Marcelo Faria revela diagnóstico de herpes zóster: “Dor muito intensa”

Publicada em 20/09/2025 às 09h49
O ator Marcelo Faria, 53 anos, revelou que foi diagnosticado com herpes zóster, infecção causada pela reativação do vírus varicela zóster, o mesmo da catapora. A experiência, que descreveu como dolorosa e marcante, motivou o artista a participar de uma campanha em defesa da ampliação do acesso à vacina contra a doença pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Em suas redes sociais, Faria publicou um vídeo incentivando pessoas que já enfrentaram ou enfrentam o herpes zóster a contribuírem em uma consulta pública aberta sobre o tema. A iniciativa busca reunir relatos da população para embasar a análise de incorporação do imunizante ao calendário do SUS.
“Vivi isso de forma muito real. Tive herpes zóster e foi algo inesperado, doloroso e marcante. Agora existe uma consulta pública para discutir se a vacina poderá ser incorporada ao SUS. Esse espaço permite que qualquer cidadão compartilhe sua experiência e opinião”, afirmou.
O ator contou que descobriu a doença pouco depois de completar 50 anos, quando começou a sentir dores intensas pelo corpo. Atualmente, a avaliação em andamento prevê a disponibilização da vacina para pessoas com mais de 80 anos e adultos imunocomprometidos, mas Marcelo destaca que os riscos também atingem outras faixas etárias.
“Foi uma dor muito intensa. Pude sentir na prática o quanto ela pode afetar a vida de alguém. Muitas outras pessoas também podem estar em risco”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!