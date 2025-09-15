Mais de 23,6 mil pacientes atendidos no JP II em 8 meses, Justiça de Rondônia quer explicações das empresas aéreas, mudanças nos concursos públicos no Estado

Publicada em 15/09/2025 às 14h00
Saúde- Matéria da Superintendência de Comunicação do Governo do Estado distribuída à mídia regional destaca a importância do Pronto Socorro João Paulo II de Porto Velho, que atendeu de janeiro a agosto último mais de 23,6 mil pacientes e realizou em torno de 1.8 mil cirurgias complexas (ortopedia, neurocirurgia, cirurgia vascular, buco maxilofacial, urologia e cirurgia geral). “O João Paulo II é uma unidade essencial para salvar vidas. A estrutura é equipada para casos de média e alta complexidade, com equipes preparadas para atuar em situações críticas”, disse o governador Marcos Rocha (UB). O problema do João Paulo II é a estrutura física, construída para atender, à época, o pessoal que estava construindo a Hidrelétrica de Samuel. As equipes (medicina, enfermagem, equipe técnica) são qualificadas e atendem, mesmo utilizando corredores, quartos lotados.
Saúde – O atendimento de urgência-emergência na saúde pública em Porto Velho está relacionado a falta de um pronto socorro municipal. É a única capital que não tem uma unidade municipal. Toda a demanda do segmento é encaminhada para o JP II, inclusive de boa parte do interior da Bolívia, via Guajará-Mirim, Costa Marques e do Amazonas, devido à distância de Manaus e a carência de via terrestre, pois só existe a BR 319, que não tem condições de tráfego seguro, porque não recebe a devida manutenção. A situação se agrava durante o Inverno Amazônico (chuvas diárias durante meses). A 319 é a única ligação rodoviária de Manaus com os demais Estados. O prefeito Leo Moraes (Podemos) se comprometeu a construir o PS de Porto Velho, ação que será fundamental para a melhoria do atendimento da saúde pública do município. Dados confirmam, que cerca de 70% dos acidentes na Capital de Rondônia têm envolvimento de motocicletas, ou seja, a maioria dos atendimentos é relacionado a fraturas (pernas, braços, costelas) e de traumatismo craniano (cabeça).
Aéreas – O caos no tráfego aéreo de Rondônia, com sérios prejuízos para a economia regional continua. Desde julho de 2023 que voos comerciais estão sendo cancelados no Estado sem explicativas convincentes das empresas que operam –ou deveriam operar– no Estado, além de os preços abusivos, fora da realidade nacional. Uma das alegações para o corte de voos seria o excesso de judicialização, como se a Justiça concedendo ganho de causa aos passageiros estivesse prejudicando as companhias. Na última semana a Justiça de Rondônia concedeu prazo de cinco dias para que as aéreas se manifestem “sobre os pedidos e os documentos apresentados pelo Instituto Escudo Coletivo e pelo Ministério Público de Rondônia (MP/RO) no processo que tramita na 2ª Vara de Fazenda e Saúde Pública de Porto Velho”.
Aéreas II – Recentemente foram efetuados novos cortes em voos de Porto Velho e de Vilhena aumentando o caos na aviação comercial no Estado. Hoje, além da limitação de voos, os preços cobrados são aviltantes, fora da realidade econômica nacional. Como a região depende em grande parte da aviação, devido à distância de outras, as pessoas não conseguem embarcar devido ao número limitado de assentos disponíveis, além de à limitação de voos. Quem depende da aviação comercial em Rondônia está refém dos parcos voos, de pagar preços abusivos, extorsivos. Tem sérios problemas para viajar, a negócios ou passeio, porque não encontram assentos disponíveis. A intervenção da Justiça é das mais oportunas e certamente teremos uma definição sobre os voos comerciais no Estado. Caso contrário à exploração do segmento deve ser liberada para outras empresas, inclusive estrangeiras.
Concursos – O “Diário Oficial” do Estado de Rondônia de quarta-feira (10) trouxe uma informação importante sobre alterações na legislação que rege os concursos públicos com entrada em vigor imediata, que poderá impactar editais em andamento e os futuros. As alterações atualizam o art. 5º da Lei 749/1997, que estabelece diretrizes à realização de concursos públicos no Estado. As principais mudanças são sobre a obrigatoriedade de que as provas objetivas, tenham, no mínimo, 50 questões de múltipla escolha, sendo metade delas dedicada ao conteúdo específico da área do cargo em disputa. Quando há provas discursivas o candidato só poderá dar prosseguimento no processo seletivo se não for eliminado na prova objetiva, e alcançar pelo menos 50% da pontuação prevista para a avaliação discursiva. Os concursos poderão ter como etapas adicionais testes físicos, avaliações psicológicas, análise de títulos, ou outras modalidades consideradas necessárias pelo órgão responsável.
