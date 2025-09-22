Mãe de Virginia posa com mãe de Vini Jr. e rumores de romance ganham força

Publicada em 22/09/2025 às 15h10
A mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão, publicou uma foto ao lado de Fernanda Cristina, mãe do atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, na noite de domingo (22). O registro, feito nos stories do Instagram, chamou atenção por intensificar os rumores de um possível romance entre Virginia e o jogador.
“Uma nova amizade. Bora beber uma amiga”, escreveu Margareth na publicação. Em entrevista ao portal Metrópoles, ela elogiou o atleta: “O Vini é maravilhoso, quem conhece ele sabe, ele é exemplar”. Questionada sobre a viagem da filha à Espanha, respondeu de forma descontraída: “Eu estou indo passear, sou solteira”.
Virginia Fonseca passou os últimos dias na Espanha, acompanhada da amiga Duda Freire. Durante a viagem, compartilhou vídeos de treinos em uma academia com semelhanças à residência do jogador no país. Em outro momento, mostrou um tapete idêntico ao que aparece no closet de Vini Jr.
As especulações sobre um relacionamento entre os dois ganharam força após a influenciadora, recentemente separada do cantor Zé Felipe, participar da festa de aniversário de 25 anos do craque, em julho.
