Lula reafirma compromisso com rodovia que liga Porto Velho a Manaus: “posso te garantir que nós vamos fazer a BR-319”

Publicada em 25/09/2025 às 16h11
Porto Velho, RO – Na entrevista concedida em 8 de setembro de 2025 à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou de forma detalhada a situação da BR-319, rodovia que conecta Porto Velho (RO) a Manaus (AM). Questionado sobre a possibilidade de uma solução definitiva para o impasse que se arrasta há mais de duas décadas, Lula foi categórico: “Eu posso te garantir hoje, olhando bem no teu rosto, que nós vamos fazer a BR-319”.
O presidente destacou que a estrada, única ligação terrestre entre o Amazonas e o restante do país, passando por Rondônia, é fundamental para a integração regional. Segundo ele, a obra está em discussão constante no governo federal e deve ter avanços ainda neste mês. “A BR-319 precisa ser feita. Isso é uma briga eterna, Welliton. Eu já fui presidente duas vezes, isso já esteve na minha mesa muitas vezes. É uma questão ambiental muito séria, é uma questão de pressão internacional”, afirmou.
Lula ressaltou que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não é responsável pela demora na execução da obra. “Às vezes, as pessoas jogam a culpa em cima da Marina. Eu falo para eles que a Marina ficou 15 anos fora do governo, portanto se não foi feito, não culpem a Marina. O que a Marina faz, é importante que ela seja assim, é que a Marina nunca disse que é proibido fazer. O que a Marina quer discutir é como fazer as coisas. E se fizer bem feito é melhor para todo mundo”, explicou.
O trecho mais sensível da rodovia, conhecido como “meio”, possui cerca de 400 quilômetros em área de floresta preservada. Lula reforçou que a construção só será viabilizada com um pacto que envolva governos estaduais, União e prefeituras, para impedir avanço de grileiros, desmatamento e ocupações ilegais. “Nós não podemos fazer uma rodovia e, dois meses depois que a gente tiver a rodovia pronta, estar o desmatamento, estarem os grileiros, estar ali criando gado onde não pode criar gado, nem plantando soja onde não pode plantar soja”, alertou.
O presidente reiterou que a decisão será tomada em conjunto com ambientalistas e com os estados envolvidos, garantindo equilíbrio entre preservação e necessidade de desenvolvimento. “Nós vamos fazê-la de comum acordo com os ambientalistas, de comum acordo com aqueles que precisam da estrada e, sobretudo, para atender duas capitais que não podem ficar isoladas como ficam Porto Velho e Manaus”, concluiu.
Assim, a fala presidencial recoloca Rondônia no centro da discussão sobre logística e desenvolvimento da Amazônia, uma vez que o estado é ponto de partida da rodovia e depende diretamente da ligação com Manaus para integração econômica, comercial e social.
