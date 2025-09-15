Lula é o ponto fraco do MDB de Confúcio; Sérgio e Rocha na mesma chapa; e Léo será testado

Publicada em 15/09/2025 às 09h04
Como a letra do funk pode influenciar nas escolhas políticas?
CARO LEITOR, recentemente tive contato com o funk por meio de uma nova amizade, a princípio me causou estranheza e rejeitei. Mas depois surgiu a curiosidade para compreender a cultura funk. Tal curiosidade foi despertada pela música “Falsa Esperança” de Mc Kaleal tocada na playlist no som do automóvel. Cheguei em casa, pesquisei, fiquei ouvindo e meditando na letra focada na dificuldade de lidar com amizades falsas, manipulação, jogos humanos e a busca por um caminho próprio. Por conta da reflexão, deixei de censurar o funk, observei as letras das músicas e comecei a observar bermudas, camisetas, bonés, óculos, sandálias, tênis, tatuagens, corte de cabelo e outros acessórios que compõem o figurino no cotidiano da pessoa que curti ouvir funk. Além do vocabulário e do raciocínio lógico estabelecido nas relações sociais. Como o funk expõe as dores humanas, a exclusão e as mazelas sociais de quem vive na periferia, a música em voga do MC Kaleal evidencia expectativas geralmente baseadas em desejos pessoais e irrealistas que levam à decepção e ao sofrimento. Em face disso, permite fazer a seguinte pergunta: como o discurso desses sujeitos na letra do funk remonta as escolhas políticas?
Funk
A princípio, o funk realmente causa muita estranheza, mas quando você se detém a ouvir e refletir as letras das músicas, diz muito sobre a infância, adolescência, o adulto, o cotidiano e o modo de vida do jovem da periferia.
Revela
A letra do funk revela muito do comportamento humano, modo de vida, apego a bens materiais, de promessas vagas ou de interpretações equivocadas de condutas alheias, especialmente no convívio social.
Evitar
Para evitar decepções com falsas esperanças no cotidiano das relações sociais e política, como escreveu o psicoterapeuta Carl G. Jung, é crucial viver no presente, reconhecer os sinais da realidade, não depositar toda a confiança em algo incerto e comunicar-se honestamente.
Astuciosamente
Na política, o exemplo dos mongóis é fenomenal nos jogos humanos e na manipulação. Astuciosamente, eles ofereciam falsas negociações de paz, induzindo parte da população a abrir os portões das cidades. Quando entravam, desencadeavam o massacre.
Astuciosamente
Falando astuciosamente, no Brasil houve sucessivos golpes de Estado por conta de movimentos políticos semelhantes aos mongóis de falsear promessas no intuito de conseguir os objetivos. Assim, a anistia do golpe tão almejada pela extrema-direita atualmente, caso alcançada, pode se repetir 1964 amanhã.
Desafio
O desafio de Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) não é somente com sua reeleição ao Senado, mas construir nominatas competitivas para deputado federal e estadual. Mas existem variáveis que expõem os pontos fortes e fracos do MDB na competição eleitoral do próximo ano.
Ponto
Como ponto forte, o MDB conta com cifras significativas do FEFC para o financiamento público de campanha, o que pode gerar oportunidade de atrair bons nomes para nominata de deputado federal e estadual. Como ponto fraco, a aliança da legenda com o PT e o presidente Lula (PT-SP) em escala nacional, é rejeitada pelo eleitor em escala estadual, com isso, gera incertezas no tocante aos resultados eleitorais esperados.
Contou
Na sexta-feira (12), o vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho) participou do programa A Voz do Povo com Arimar Souza de Sá, que vai ao ar pela Rádio Caiari. No programa, contou um pouco de sua história privada, profissional, entrada na política, ideias para governar e alianças políticas.
Aliança
Falando em aliança, durante entrevista Arimar Souza de Sá no Programa a Voz do Povo, o vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho) revelou que a chapa majoritária da federação União Progressista – União Brasil e PP, está formada.
Chapa
Segundo o vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil – Porto Velho), ele encabeçara a chapa majoritária da federação União Progressista como candidato a governador, a deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) e o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho), disputando as duas vagas ao Senado.
Agenda
Entretanto, a chapa majoritária da federação União Progressista não demonstra união, ou seja, o vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil – Porto Velho) disputando a reeleição e a deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná), não figuram na agenda de entregas oficiais do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho).
Composição
A chapa majoritária da federação União Progressista com Sérgio Gonçalves (União Brasil – Porto Velho), a deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) e o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho), parecem uma composição heterogênea que não se mistura, a exemplo da água e do óleo.
Entregar
No final de semana, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) cumpriu uma vasta agenda no interior, entregando e contactando lideranças no intuito de territorializar o voto. Em Nova União, Alan fez entrega de implementos agrícolas para agricultura familiar ao lado do vereador Valdeir de Souza (União Brasil).
Acelerar
O secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, coloca o pé na estrada para inspecionar obras do governo e acelerar as entregas, a exemplo da nova sede do Idaron nos municípios de Jaru e Novo Horizonte D’Oeste.
Estações
Na Amazônia existem duas estações principais: a chuvosa (de dezembro a maio), com chuvas intensas, e a seca (de junho a novembro), com menor volume de chuvas, mas ainda com alta umidade. Neste caso, as pancadas de chuva já anunciam a chegada da estação chuvosa.
Efeito
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) passará pelo seu primeiro teste de popularidade com a chegada da primeira estação chuvosa da sua gestão frente ao Prédio do Relógio. Neste caso, vai revelar se as pequenas ações surtirão efeitos em relação às enchentes como era no passado por conta das águas pluviais.
Gilber
De olho numa cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições de 2026, o vereador Dr. Gilber Mercês (PL-Porto Velho) tem buscado apoio de lideranças no interior. Gilber durante o final de semana, arregimentou apoio de lideranças nos municípios de Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná e Ouro Preto D’Oeste.
Mosca
O primeiro suplente de vereador Dione Berto (PL-Porto Velho) foi picado pela mosca azul da política. Ou seja, ele não se deixou abater pela derrota eleitoral e continua em evidência através do programa Momento Agro linkado na News TV. Vale a pena conferir!
Sério
Falando sério, grande parte das composições do funk elucida espaços das periferias e expõe as dores humanas, a exclusão e as mazelas sociais. A música “Falsa Esperança” de Mc Kaleal pode sim influenciar nas escolhas políticas porque o comportamento leviano e demagógico de candidatos que mentem abertamente para conquistar o poder por meio de falsas esperanças “quebra a amizade” com aquele que descumpre promessas e volta atrás de suas falas, gerando desconfiança total na classe política.
