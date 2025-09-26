Laura Pausini revela segredo para manter a pele jovem: “Gosto muito de fazer amor”

Publicada em 26/09/2025 às 14h24
A cantora italiana Laura Pausini, de 51 anos, contou quais são seus segredos para manter a pele saudável e com aparência jovem. Casada há mais de 20 anos com o músico e produtor Paolo Carta, a artista afirmou que evita exposição ao sol e valoriza os efeitos positivos da intimidade.
“Acho que a minha pele é boa, provavelmente, por conta disso [evitar o sol] e também porque eu gosto muito de fazer amor. Fazer amor ajuda muito a pele. Faz a gente sorrir. É uma revolução de felicidade”, declarou em entrevista à revista Quem.
Laura explicou que nunca se submeteu a cirurgias plásticas no rosto, mas sempre teve cuidados básicos. “Não gosto de ficar tomando sol, prefiro só admirar mesmo. Mas de dentro de um quarto com ar-condicionado”, brincou.
Apesar de não ter realizado procedimentos estéticos, a cantora admitiu que não descarta essa possibilidade no futuro. “Sempre fico preocupada que estou envelhecendo. Não gosto de envelhecer. Até agora não fiz cirurgia. Não sei se quando eu ficar mais velha vou fazer. Se eu olhar a minha cara e sentir que preciso de alguém para me ajudar a levantá-la, vou fazer. Mas, por enquanto, tenho a sorte de estar com a pele boa por fazer amor.”
