Laerte Gomes solicita pavimentação asfáltica de rodovias que ligam Vale do Paraíso a distritos da região

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) encaminhou requerimento ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando agilidade nas providências administrativas e operacionais necessárias para a execução de serviços de pavimentação asfáltica nas rodovias que interligam o município de Vale do Paraíso aos distritos da região.
A solicitação contempla trechos da RO-133, no sentido do distrito de Rondominas, a RO-133, no sentido do distrito de Bom Jesus, além da RO-470, que dá acesso ao distrito de Santa Rosa.
O pedido do parlamentar atende um abaixo-assinado encaminhado ao prefeito Charles Gomes e vereadores da base aliada, que procuraram o deputado em nome dos empresários, comerciantes, trabalhadores e moradores que reivindicaram a pavimentação das rodovias.
Segundo os moradores, as estradas demandam atenção especial do DER, pois a obra irá garantir melhor qualidade de vida, com o aumento da mobilidade urbana, valorização de imóveis e fortalecimento do comércio local.
Laerte Gomes destacou ainda que a melhoria da infraestrutura viária resulta em inúmeros benefícios, como a redução de custos e tempo de transporte, mais segurança aos motoristas e cargas, além de contribuir diretamente com o desenvolvimento econômico regional e a geração de empregos, por meio da ampliação da conectividade entre as localidades.
