Laerte Gomes solicita implantação de redutor de velocidade e sinalização no Trevo São Felipe

Publicada em 23/09/2025 às 09h15
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) encaminhou ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) requerimento solicitando intervenções imediatas de infraestrutura viária no Trevo São Felipe, localizado no entroncamento da RO-010 com a RO-489, importante ligação terrestre entre os municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura.
A proposta do parlamentar pede que sejam realizadas, com urgência, ações administrativas e operacionais para a instalação de um redutor de velocidade, popularmente conhecido como lombada, além da implantação de sinalização vertical e horizontal no local.
De acordo com Laerte Gomes, a medida é uma resposta à preocupação da população, que vem registrando constantes acidentes de trânsito na região.
“A população clama por ações imediatas. A instalação de um redutor de velocidade é imprescindível para diminuir a velocidade dos veículos nesse ponto crítico, reduzindo os riscos e prevenindo novas tragédias”, destacou o deputado.
O parlamentar ressaltou ainda a necessidade da sinalização adequada, fundamental para orientar os motoristas.
“Aliada aos redutores de velocidade, a sinalização de trânsito contribui para a conscientização dos condutores, garantindo mais segurança a todos que utilizam essa via”, reforçou.
O pedido agora aguarda a análise do DER, que será responsável por avaliar e executar as medidas de melhoria na infraestrutura do trecho.
