Laerte Gomes participa de sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa do MT

No encontro, o deputado Laerte Gomes reforçou o compromisso de buscar parcerias que possam fortalecer instituições financeiras e outras organizações que contribuem com o desenvolvimento do estado (Foto: Assessoria parlamentar)
A convite do deputado Valmir Moretto (Republicanos-MT) e do presidente do Grupo BMG Foods, Jair de Lima, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou de uma sessão solene promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que homenageou o fundador do Grupo BMG, Jair de Lima. Na ocasião, com a presença do presidente da Casa, deputado Max Russi, do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e de outras autoridades, o deputado rondoniense teve a oportunidade de prestigiar a homenagem feita ao fundador da BMG Foods, Jair de Lima, que recebeu o Título Honorífico de Cidadão do estado do Mato Grosso.
Evento reuniu várias autoridades e personalidades dos setores político e empresarial (Foto: Assessoria parlamentar)
O evento que foi realizado na Assembleia Legislativa do Mato Grosso reuniu várias autoridades e personalidades dos setores político e empresarial. Entre os convidados especiais, chamou a atenção a presença do deputado Laerte Gomes, que participou de forma bastante ativa na cerimônia.
O Grupo BMG, conhecido por sua inovação no setor financeiro, tem desempenhado um papel importante na economia do país. Na homenagem, destacaram como o trabalho do fundador ajudou a criar um modelo que facilita o acesso ao crédito e oferece produtos financeiros mais acessíveis para a população. A presença do deputado Laerte Gomes reforçou a importância de ações que incentivam o crescimento das regiões e das comunidades locais.
No encontro, o deputado Laerte Gomes reforçou o compromisso de buscar parcerias que possam fortalecer instituições financeiras e outras organizações que contribuem com o desenvolvimento do estado. “A homenagem ao fundador do Grupo BMG mostra bem como a política pode trabalhar junto com o setor privado para construir um futuro mais promissor, disse.
Na oportunidade, Laerte conversou com o ministro Fávaro sobre investimentos no setor produtivo da agricultura de Rondônia. Segundo ele, trocar experiências com o nosso presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, Max Russi, é muito gratificante. Agradeço a todos pela receptividade, disse.
Deputado Laerte Gomes concede entrevista (Foto: Assessoria parlamentar)
