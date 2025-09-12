Laerte Gomes participa de entrega de Kits Profissionalizantes com o Governo de Rondônia

Publicada em 12/09/2025 às 08h20
Entrega de kits profissionais para 43 alunos concluintes de três cursos do Programa Vencer (Foto: Assessoria Parlamentar)
Nesta quarta-feira (10), a cidade de Ji-Paraná recebeu um importante evento promovido pela Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS). Foi realizada a entrega de kits profissionais para 43 alunos concluintes de três cursos do Programa Vencer: costureiro, confecção de lingerie e costureiro industrial do vestuário.
O Programa Vencer foi criado com o intuito de capacitar e fornecer formação profissional aos jovens de Ji-Paraná. Os cursos oferecidos, como costureiro e confecção de lingerie, ensinam técnicas atuais e práticas do setor. A entrega dos kits profissionais é um passo, mas extremamente significativo, pois garante que os alunos tenham as ferramentas necessárias para iniciar suas trajetórias profissionais e desenvolver suas habilidades adquiridas durante a formação.
A capacitação profissional é crucial para o empoderamento dos jovens e a promoção da cidadania. Com a entrega desses kits, a SEAS não apenas fornece materiais de trabalho, mas também incentiva a autoconfiança e a busca pela independência financeira entre os jovens. Para a sociedade, isso significa um maior desenvolvimento econômico e social, consolidando um futuro promissor para Ji-Paraná.
“É com grande satisfação que celebramos mais uma ação do governo de Rondônia voltada para a capacitação e geração de oportunidades para nossa população. Essas iniciativas desempenham um papel crucial no desenvolvimento social do estado, mostrando o compromisso do governador Marcos Rocha e da equipe da SEAS em oferecer oportunidades reais de transformação de vida. Parabenizo todos os formandos e reafirmo que nosso mandato segue firme na busca por apoiar projetos que valorizam as famílias e promovem o desenvolvimento social. O governo de Rondônia está comprometido em criar mais oportunidades e melhorar a qualidade de vida da população, afirmou Laerte.
A participação de Laerte Gomes (PSD) na distribuição dos kits reflete seu compromisso contínuo com a melhoria das condições de trabalho e a promoção de oportunidades para os cidadãos de Rondônia. A ação contou com a presença de diversos líderes comunitários e representantes locais, que uniram forças para garantir que a entrega fosse um sucesso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!