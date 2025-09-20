Ladrões trocam tiros com a PM após sequestro a motorista de app

Publicada em 20/09/2025 às 09h15
Quatro criminosos trocaram tiros com a Polícia Militar após roubo com sequestro de um motorista de aplicativo e furto na loja Mega Modas.
O tiroteio aconteceu na madrugada deste sábado (20) no condomínio Orgulho do Madeira, zona Leste da capital de Rondônia.
Um motorista de aplicativo de 27 anos contou que pegou uma corrida na Avenida Mamoré com Plácido de Castro, até o bairro Cascalheira, mas no meio do caminho foi rendido pelos três passageiros armados com faca.
Ele foi levado sequestrado até a região do condomínio Orgulho do Madeira e ficou amarrado sob a guarda de dois ladrões em uma área de mata.
O terceiro ladrão saiu no carro dele modelo Ford Ka dizendo que ia fazer um "corre" (roubo/furto).
O criminoso teria se juntado a outros comparsas e feito furto na loja Mega Modas da Amador dos Reis.
Já na fuga para o condomínio Orgulho do Madeira, eles se depararam com a Polícia Militar e houve intensa troca de tiros.
Os ladrões na sequência abandonaram o carro roubado do motorista de aplicativo e conseguiram fugir por entre os blocos do condomínio.
O veículo foi recuperado e estava cheio de roupas furtadas da loja Mega Modas.
O motorista de aplicativo logo depois pareceu e afirmou que os dois criminosos que o rendiam fugiram correndo ao ouvirem o tiroteio. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
