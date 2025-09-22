Jovem tenista de Espigão do Oeste é destaque no cenário Rondoniense

Publicada em 22/09/2025 às 14h10
No início do mês Porto Velho foi palco do campeonato de tênis “Aberto do Madeira”, que já é realizado há 17 anos no estado de Rondônia. Nesta edição de 2025, o evento contou com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Alexandre Farias.
A competição faz parte do calendário nacional com impacto no esporte, no turismo e na economia local. O “Aberto do Madeira” é considerado o maior evento de tênis, reunindo quase 700 atletas entre amadores e profissionais, homens, mulheres e crianças.
Espigão do Oeste foi representado nessa edição do Aberto do Madeira pelo jovem tenista João Lucas que completou 10 anos em agosto último, competiu nas categorias Sub 11 e Sub 12 conquistando os títulos em ambas as categorias em que disputou.
Mesmo competindo com adversários mais velhos o garoto João Lucas não se intimidou e mostrou na quadra todo o seu talento para superar seus concorrentes. João Lucas vem demonstrando a sua evolução dentro da quadra a cada conquista.
Essa nova conquista do jovem tenista João Lucas é motivo de orgulho para os familiares (Rafael Costa Dourado e Luciana Tiemi da Silva Dourado) assim como também para toda a sociedade espigoense que assiste com orgulho mais um de seus filhos brilhar no caminho do esporte.
