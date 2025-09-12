José de Abreu ironiza condenação de Bolsonaro e divide opiniões: “Petista, velho, escroto”

Publicada em 12/09/2025 às 15h38
O ator José de Abreu voltou a causar polêmica ao comentar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na madrugada desta sexta-feira (12), ele publicou um vídeo em que aparece rindo e imitando a vinheta clássica dos plantões da Globo. Com informações do BNews.
Na legenda, o artista escreveu: “Hi-hi-hi rides again. @realDonaldTrump @POTUS”. A publicação rapidamente viralizou, gerando reações entre críticos e apoiadores do ex-presidente.
O registro foi publicado poucas horas após o Supremo Tribunal Federal (STF) condenar Bolsonaro pelo processo relacionado aos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas em Brasília.
Nos comentários, o clima foi de divisão. Enquanto alguns internautas se divertiram com a provocação, outros atacaram o ator com ofensas pessoais. “Petista, velho, escroto, tudo que não presta em um animal só”, escreveu um usuário. Outro ironizou: “Você está postando do Carandiru, casa de repouso de viciados ou da Cracolândia?”. Já um terceiro comentou em tom sarcástico: “Zé, tá precisando de um dentista pra tratar essa halitose. Gostei do cabelo caju geriátrico, só faltou um ‘uhu didi’ no final”.
