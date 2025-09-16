Jornalista fala sobre briga com Sônia Abrão: “Excesso de personalidade”

Publicada em 16/09/2025 às 10h03
Em entrevista ao programa No Alvo, exibido na segunda-feira (15) pelo SBT, o jornalista Felipeh Campos explicou os motivos que o levaram a deixar o A Tarde É Sua, da RedeTV!. Segundo ele, tanto sua postura quanto a da apresentadora Sônia Abrão contribuíram para a ruptura. Com informações do IG Gente.
Campos afirmou que o desejo de assumir um papel de protagonismo também pesou em sua decisão. Ele relatou que, após anos no programa, passou a sentir necessidade de buscar novos caminhos profissionais.
Durante a entrevista, o jornalista disse que antes não conseguia responder de forma clara sobre a briga, mas que hoje entende a situação. “Sim, foi excesso de personalidade”, declarou.
O conflito ganhou novo episódio em julho, quando Sônia Abrão, ao participar do programa da Blogueirinha, disse não conhecer Felipeh. Na época, ele respondeu em seu canal, afirmando que não revelaria detalhes dos bastidores por respeito ao público da apresentadora.
