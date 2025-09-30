Jogos Intermunicipais de Rondônia: mais de 40 anos de história e integração no esporte estadual

Publicada em 30/09/2025 às 08h28
Os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) surgiram em 1983, atendendo a uma antiga demanda dos gestores municipais. Até então, o estado contava apenas com o Jogos Escolares de Rondônia (Joer), voltado para estudantes, deixando desportistas adultos sem espaço competitivo. Para preencher essa lacuna, o governo de Rondônia, por meio da antiga Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e Turismo (Secet), instituiu o evento oficialmente pelo Decreto nº 1622/1983, estabelecendo como objetivo central garantir a continuidade esportiva para atletas maiores de 18 anos. A iniciativa contou com o apoio decisivo do então governador Jorge Teixeira de Oliveira, que enxergava no esporte um instrumento de integração social e fortalecimento dos recém-criados municípios.
Ji-Paraná: o palco da estreia
A primeira edição do JIR aconteceu em Ji-Paraná, no mesmo ano de criação dos Jogos, reunindo 13 municípios e apenas cinco modalidades esportivas. Desde o início, a escolha das sedes foi estratégica: os jogos deveriam acontecer no interior do estado, descentralizando as ações esportivas e garantindo acesso a municípios distantes da capital, Porto Velho, que já recebia o Joer. Essa diretriz foi mantida durante os primeiros anos, reforçando a vocação do JIR de fomentar o desporto nos municípios. Com o tempo, o evento cresceu em importância e estrutura. Em edições recentes, como em 2023, chegou a contar com 15 modalidades e a participação de atletas de praticamente todos os municípios rondonienses.
Ji-Paraná 2025: o retorno da tradição
Prof. Amilcar Profeta e Profª Isabel Avanso
Em 2025, Ji-Paraná volta a ser palco dos Jogos Intermunicipais de Rondônia, sediando a fase final da competição entre os dias 9 e 22 de outubro. Reconhecido como o maior evento esportivo do estado, o JIR reunirá atletas de 32 municípios, transformando a cidade em um ponto de encontro para o esporte, a cultura e a integração social. Mais do que um torneio, a edição deste ano reafirma o papel histórico dos Jogos como ferramenta de desenvolvimento esportivo e valorização da identidade rondoniense.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o papel estratégico dos Jogos para o estado. “O JIR é muito mais do que um evento esportivo. Ele representa a união de Rondônia, valoriza nossos atletas e fortalece a identidade de cada município. Quando investimos no esporte, estamos investindo em cidadania, em saúde e no futuro das pessoas.”
Legado e importância atual: integração e desenvolvimento
Ao longo de mais de quatro décadas, o JIR consolidou-se como o maior evento esportivo de Rondônia, unindo esporte, cultura e cidadania. Muito além da competição, os Jogos representam oportunidade de intercâmbio técnico, entretenimento e fortalecimento da identidade estadual.
O professor Neimário Cunha, técnico da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), recorda que a criação do JIR foi essencial para aumentar a demanda esportiva nos municípios. “No início da década de 80, o interior do estado contava com poucas competições, e o JIR veio para preencher essa lacuna. Hoje, com a continuidade e a força do evento, é visível o crescimento do potencial esportivo do estado. O JIR, que virou lei em 2015, atende todos os 52 municípios, ampliando o nível dos atletas e oferecendo intercâmbio e entretenimento à população”, evidenciou.
Equipe de Basquetebol de Porto Velho, campeã em Guajará-Mirim, em 1985
Em 2023, pela primeira vez, a fase final aconteceu em Porto Velho, quebrando a tradição de sediamento apenas no interior. Agora, em 2025, o JIR retorna a Ji-Paraná, reafirmando a vitalidade da competição e sua capacidade de se adaptar às demandas esportivas e sociais.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira, reforçou a importância da continuidade. “Os Jogos Intermunicipais são uma ferramenta de integração social e de fomento ao esporte de alto rendimento. Nosso compromisso é manter essa tradição viva, incentivando cada vez mais os municípios e garantindo que Rondônia continue revelando talentos e promovendo inclusão por meio do esporte”, destacou.
