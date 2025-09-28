Jean Mendonça trata de expansão do CEEJA em reunião com professores em Pimenta Bueno

Por RondôniaDinâmica
Publicada em 28/09/2025 às 09h20
Deputado Jean Mendonça participou de reunião no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) de Pimenta Bueno, ao lado do diretor Ademir e de professores da unidade.
O encontro teve como pauta o alinhamento de prioridades e os desafios enfrentados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
Durante a reunião, foram discutidas propostas para melhorias no atendimento aos alunos e a necessidade de ampliação da estrutura física. Entre os pontos apresentados está a expansão das salas de aula, considerada fundamental para acompanhar a demanda crescente.
Depurado Jean Mendonça afirmou que levará as demandas apresentadas no encontro à Secretaria de Educação para dar prosseguimento ao projeto.
