Jean Mendonça trata de expansão do CEEJA em reunião com professores em Pimenta Bueno
Publicada em 28/09/2025 às 09h20
 Deputado Jean Mendonça participou de reunião no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) de Pimenta Bueno, ao lado do diretor Ademir e de professores da unidade.

O encontro teve como pauta o alinhamento de prioridades e os desafios enfrentados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.

Durante a reunião, foram discutidas propostas para melhorias no atendimento aos alunos e a necessidade de ampliação da estrutura física. Entre os pontos apresentados está a expansão das salas de aula, considerada fundamental para acompanhar a demanda crescente.

Depurado Jean Mendonça afirmou que levará as demandas apresentadas no encontro à Secretaria de Educação para dar prosseguimento ao projeto.

