Jaru receberá 7ª etapa do Estadual de Motocross nos dias 4 e 5 de outubro

Publicada em 26/09/2025 às 11h54
O município de Jaru se prepara para sediar a 7º Etapa do Campeonato Rondoniense de Motocross, que acontece nos dias 04 de 05 de outubro, na Chácara do Esquadrão do Barro, no setor chacareiro do município.
O evento, custeado pela Prefeitura de Jaru, é organizado pela Associação Esquadrão do Barro e reunirá mais de 150 pilotos a partir de cinco anos de idade, distribuídos em 14 categorias.
Além dos competidores de Rondônia, a etapa receberá representantes do Acre, Amazonas, Mato Grosso e Roraima.
Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar as provas em um espaço amplo, com arquibancada coberta, praça de alimentação e banheiros climatizados.
A programação inicia no sábado (04), a partir das 13h, com os treinos classificatórios e, a partir das 18h, show da dupla Glauber e Gleydson. Já no domingo (05), as atividades começam às 8h e seguem até às 17h30, com disputas ao longo de todo o dia e ainda show de acrobacias aéreas.
O prefeito Jeverson Lima destacou a importância de Jaru sediar o evento. “Nos sentimos honrados e orgulhosos em receber uma competição desta magnitude, que além de fortalecer as atividades esportivas, também movimenta vários setores da nossa economia local, como a rede hoteleira, supermercados, lanchonetes, restaurantes, entre outros”, disse.
