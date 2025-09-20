Iza fala sobre críticas após reatar com Yuri Lima: “Pensar primeiro na minha filha”

Publicada em 20/09/2025 às 10h06
Após novas polêmicas envolvendo seu relacionamento com o jogador Yuri Lima, a cantora Iza voltou a se posicionar sobre as críticas que recebe desde que decidiu retomar a relação com o atleta, pai de sua filha Nala. O casal havia se separado em julho de 2024, quando a artista tornou pública uma traição, mas reatou no início de 2025.
Em entrevista ao portal Papel Pop, Iza afirmou que não vê como positivo o aumento de sua exposição em meio às controvérsias. “Não acho bom em nenhum nível, por mais que meu nome seja mais falado. Acho que seria positivo se eu tivesse me colocado nesse lugar, mas acabou acontecendo”, disse.
Segundo a cantora, a maternidade e os aprendizados pessoais ajudaram a amadurecer sua forma de comunicação. “Aprendi muito com minhas decisões. O que precisa ser dito, o que não precisa, o que posso dizer, o que não posso, até onde posso ir... e principalmente quando você liga o ‘foda-se’ e simplesmente desabafa”, destacou.
Iza também relembrou o episódio em que expôs a traição de Yuri Lima, afirmando que a decisão não foi apenas pessoal: “Quando falei sobre um tal vídeo, fiz porque estava pensando no bem de outra pessoa. Não estava sozinha. Naquele momento, o melhor era não calar”.
Durante a entrevista por videochamada, a presença da filha Nala roubou a cena. A cantora ressaltou que hoje suas escolhas são feitas com foco no impacto que podem ter sobre a menina. “Quero que ela tenha acesso à minha imagem da forma correta. O que me deixa bem é saber que tô pensando nela antes”, afirmou.
Apesar de reconhecer que a situação não é confortável, Iza reforçou que a maternidade a trouxe mais humanidade e equilíbrio: “Quero deixar claro também que nem a Iza sabe o que ela quer”, brincou.
A relação voltou a ser alvo de debates após Yuri repostar em suas redes sociais a foto sensual de outra mulher, atitude considerada desrespeitosa por muitos seguidores. Além disso, a fala de empoderamento de Iza durante o festival The Town dividiu opiniões: enquanto parte do público elogiou seu discurso, outros apontaram incoerência diante das polêmicas pessoais.
