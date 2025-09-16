Irmãos iranianos conquistam medalhas de bronze por Rondônia nos Jogos da Juventude 2025

Publicada em 16/09/2025 às 10h14
Os estudantes-atletas Mahdi Rabibi, de 14 anos, e Amir Abdollahzadeh, de 16 anos, da Escola Gonçalves Dias de Ji-Paraná, conquistaram medalhas de bronze na modalidade wrestling na segunda-feira (15), durante os Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília. A conquista representa a primeira participação dos irmãos, que integram a rede estadual de ensino, na competição nacional.
Vindos do Irã e residentes em Rondônia há 10 meses, Mahdi e Amir já haviam praticado wrestling livre em seu país de origem. No Brasil, os jovens contam com a orientação da técnica Jéssica Aline, Pâmella Cecílio, e com o apoio do pai nos treinos. A delegação rondoniense ainda terá outro representante da família em disputa: o estudante-atleta Mohammad Taha, de 16 anos, que competirá nesta terça-feira (16), no estilo greco-romano.
Outra revelação no wrestling foi a estudante Vitória Isabelly, de 16 anos, da escola Major Guapindaia, de Porto Velho. A atleta foi destaque na categoria feminina, chegando até a final da competição. Apesar de não conquistar a medalha, sua atuação garantiu visibilidade para Rondônia e reforçou o protagonismo das atletas mulheres na modalidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ter estudantes da rede estadual levando o nome de Rondônia para o cenário nacional é gratificante. “Isso mostra a força do esporte como ferramenta de inclusão e transformação de vidas”, ressaltou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Batista, destacou o papel do investimento na formação de atletas. “A gestão estadual tem buscado incentivar práticas esportivas em toda a rede, porque entende que o esporte é uma oportunidade para os nossos jovens se desenvolverem, tanto pessoal quanto profissionalmente.”
DIVERSIDADE
O gerente de esporte escolar da Seduc, Marcelo Araújo, também comentou sobre o significado da participação dos irmãos. “O acolhimento de estudantes estrangeiros nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) reforça que o esporte não faz acepção. Aqui todos têm espaço para competir, crescer e mostrar seu talento, independente da origem. Essa diversidade fortalece ainda mais o espírito da competição”, afirmou.
DESEMPENHO
As técnicas Géssica Aline e Pamella Cecílio também evidenciaram o desempenho dos estudantes. “Foi uma conquista de muita dedicação e superação, que inspira outros jovens a acreditarem no esporte”, afirmou Géssica Aline. Para Pâmella Cecílio, o resultado é reflexo do trabalho coletivo. “Esse bronze simboliza esforço, união e o potencial que Rondônia tem de revelar novos talentos no wrestling”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!