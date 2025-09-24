Irmão de Léo Moraes pode ser vice de Adaílton Fúria; Magna se rebelou; e Valter Araújo de volta ao jogo

Publicada em 24/09/2025 às 09h27
Jesus falou de justiça, de verdade e de libertação. Ele nunca falou de blindagem e muito menos de proteger corruptos
CARO LEITOR, confesso, passei dias refletindo sobre as imagens dos deputados da extrema-direita orando o “Pai Nosso” ao término da votação da PEC da Blindagem que protege corruptos e criminosos. O fato me causou profunda perplexidade. O Pai Nosso, oração deixada por Jesus Cristo, nunca foi e não será uma oração de conveniência. Ele não é um ritual vazio, não é máscara de injustiça. O Pai Nosso é súplica por justiça, por pão repartido e por libertação do mal, é uma oração de Jesus deixada para a humanidade, em especial, aos cristãos. Quando alguém diz, vem o teu reino, está pedindo que o reino de Deus substitua os reinos corrompidos dos homens pelo reino do nosso Pai Celestial. Mas naquele momento, parlamentares da extrema-direita oravam o Pai Nosso após votar a PEC da Blindagem, não foi o de Jesus, não foi a oração sagrada, foi instrumento de propaganda política no intuito de transformar o sagrado em máscara de injustiça. Jesus falou de justiça, de verdade e de libertação. Ele nunca falou de blindagem, voto secreto e muito menos de proteger corruptos.
Reino
O Pai Nosso de Jesus diz: venha o teu reino. Não venha o reino do nosso esquema, da nossa conveniência, da PEC da Blindagem. Seja feita a tua vontade, não a vontade dos corruptos. Perdoa as nossas dívidas. Não o perdão dos nossos crimes ou de criminosos. Livra-nos do mal. Mas não os livra da justiça.
Poder
O Pai Nosso fala de pão repartido, mas na votação da PEC da Blindagem, celebraram o pão acumulado do poder. O Pai-Nosso pede perdão, mas ali inventaram o alto perdão. O Pai Nosso clama, livra-nos do mal. Mas ali parecia livrar-nos só da investigação.
Blindagem
Falando em livra-nos do mal, as manifestações do último domingo (21) e as reações negativas nas redes sociais contra a PEC da Blindagem, provocaram reação do Senado e deputados federais que já expressam o seu arrependimento pelo voto à famigerada PEC da Bandidagem, como está conhecida popularmente.
Parecer
O relator da PEC da Blindagem no Senado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou ontem (23) parecer contrário à proposta, que prevê a necessidade de aval do Congresso Nacional para prisão e abertura de processos contra parlamentares e até mesmo presidentes de partido. Um escândalo tal proposta.
Sepultar
A PEC da Blindagem deve ser votada nesta quarta-feira (24) pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, e o presidente da comissão, Otto Alencar (PSD-BA), já havia falado em “sepultar de vez” a proposta. Até o fechamento da coluna, apenas os senadores Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) e Jaime Bagatolli (PL-Vilhena) manifestaram voto contrário à famigerada PEC da Bandidagem.
Embalado
No pleito eleitoral de 2004, o psicólogo Roberto Sobrinho, do PT à época, foi eleito prefeito de Porto Velho embalado na onda do presidente Lula (PT-SP). Roberto teve como candidata a vice-prefeita Cláudia Carvalho (PCdoB), viúva do deputado federal Sérgio Carvalho.
Slogan
Na campanha eleitoral de 2004, a Prefeitura de Porto Velho, Cláudia Carvalho (PCdoB), sempre aparecia ao lado do candidato a prefeito Roberto Sobrinho — filiado ao PT à época, ambos conseguiram emplacar o slogan de campanha “Eu e a Cláudia, Cláudia e Eu”.
Imprevisível
No primeiro ano de gestão do prefeito Roberto Sobrinho (PT-Porto Velho), aconteceu o imprevisível, o rompimento com a vice-prefeita Cláudia Carvalho (PCdoB). Na época, ela alegou que foi cortada de representar o prefeito, indicados por ela para compor a gestão foram exonerados e o telefone institucional cortado.
Secretária
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) não conseguiu atrair um candidato a vice-prefeito de outras siglas partidárias para concorrer à Prefeitura de Porto Velho no pleito eleitoral passado, recorrendo a uma solução caseira, ou seja, colocou a sua secretária Magna dos Anjos (Podemos-Porto Velho) como candidata a vice-prefeita. Neste caso, venceram a eleição de virada.
Rompimento
Não muito diferente do prefeito Roberto Sobrinho (PT) e da vice-prefeita Cláudia Carvalho (PCdoB), no primeiro ano de gestão frente à Prefeitura de Porto Velho, já aconteceu o rompimento político entre o prefeito Léo Moraes e a vice-prefeita Magna dos Anjos, ambos do partido Podemos.
Rebelou
Magna dos Anjos se rebelou contra o seu criador porque deseja disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições do próximo ano. Neste caso, ela recusou o convite de ser candidata a deputada federal pelo Podemos – cota de gênero, fazendo dobradinha com o irmão do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), Paulo Moraes Júnior, candidato a deputado estadual nas eleições do próximo ano.
Fatos
A vice-prefeita Magna dos Anjos, atualmente filiada ao Podemos, já está em pré-campanha para deputada estadual com apoio do ex-deputado estadual Valter Araújo (sem partido) e pastores da Igreja Assembleia de Deus. Neste caso, o sociólogo Max Weber ensina que não devemos antecipar fatos e Magna se precipitou nas suas deduções e escolhas antecipadas.
Confidenciou
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) já confidenciou nos bastidores do Prédio do Relógio que quem larga na frente nas pesquisas, chega atrasado no resultado eleitoral. Faz sentido suas palavras porque ele é exemplo da sua lógica. Neste caso, Léo não deverá apoiar o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) para governador.
Possibilidade
Lideranças do PSD, a exemplo do ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura) e do deputado estadual Laerte Gomes (PSD-Ji-Paraná), conversam com Léo sobre a possibilidade de seu irmão, Paulo Moraes Júnior, abandonar a pré-candidatura de deputado estadual e compor como candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal). Dando certo, a vice-prefeita Magna dos Anjos seria a candidata natural de Léo à Assembleia Legislativa em 2026.
Garantiu
O deputado estadual Cássio Gois (PSD-Cacoal) garantiu recursos para o evento Semana do Louvor em Nova Brasilândia D’Oeste. A programação começa no dia 03 de outubro com a cantora Suellen Lima e segue até o sábado (4), com o 1º Show Católico de Nova Brasilândia D’Oeste, com a dupla Álvaro e Daniel, levando uma mensagem de fé e esperança através da música.
Requalificação
O presidente da EMDUR, Bruno Holanda, confirmou à coluna a requalificação do Parque Circuito. Segundo Bruno, os investimentos partiram da assinatura de um TAC entre a Prefeitura de Porto Velho e uma empresa do ramo imobiliário da capital. Neste caso, o Parque Circuito ficará ainda mais convidativo para prática de esporte e lazer dentro em breve.
Integrar
O advogado eleitoralista Marcelo Barrozo passou a integrar a Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Nacional. Barrozo, como operador do Direito Eleitoral, reforça a expertise do time da OAB em eleições e legislação no âmbito da entidade nacional que representa os advogados do Brasil.
Sério
Falando sério, o Pão Nosso não pode ser orado como encenação, mas como ato de fé, de denúncia e de esperança. A oração deixada por Jesus não representa o reino de privilégios, a máscara da injustiça e de quem legisla para si. Além disso, a oração deixada por Jesus é fundamental porque representa o que precisamos para nossa vida de cristãos e experiência da nossa fé em Deus.
