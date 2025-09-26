Integração social e valorização cultural, basquete de Ji-Paraná mostra força nos Jogos Intermunicipais 2025

Publicada em 26/09/2025 às 09h06
A fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025, evento promovido pelo governo do estado, acontece entre os dias 9 e 22 de outubro, em Ji-Paraná, reunindo atletas de 32 municípios em uma celebração de integração social, valorização cultural e desenvolvimento do esporte. Entre as modalidades em destaque está o basquete, que contará com a força e o talento dos atletas da escolinha da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes).
Ji-Paraná se prepara para viver dias de muita emoção, e o basquete do município chega como uma das modalidades mais aguardadas. Os atletas selecionados representam a escolinha de basquete da Semes, que atende mais de 150 jovens, e dez deles conseguiram a vaga para a competição, conforme o regulamento.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os Jogos Intermunicipais são uma vitrine do talento dos atletas rondonienses e da força do esporte no estado. “O basquete e todas as outras modalidades reforçam o espírito de união, disciplina e superação que queremos incentivar em nossa juventude”, ressaltou.
O técnico Jairo Pereira, responsável pela equipe, explicou o processo de preparação e evidenciou o trabalho conjunto. “O regulamento nos permite inscrever apenas 10 atletas, mas todos têm se dedicado ao máximo. Treinamos de três a quatro vezes por semana e, por conta da proximidade dos jogos, intensificamos os treinos. Não estarei no comando do time no período dos jogos, porque atuarei na coordenação da arbitragem junto à Federação e acompanharei outras modalidades em parceria com a Semes.”
Um dos nomes de destaque da equipe, o atleta Matheus Trece, falou sobre sua trajetória e a expectativa para a competição. “Esta é a quinta vez que participo do JIR. Já joguei duas vezes por Cacoal e as demais por Ji-Paraná. Acredito que este ano será um dos mais equilibrados, porque as equipes vêm muito fortes e não há mais aquela diferença grande entre os times. Ariquemes e Cacoal estão se preparando bem, Porto Velho sempre apresenta equipes de qualidade, e por ser na nossa cidade, a expectativa é ainda maior. Vamos dar o nosso máximo”, frisou.
O secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, destacou a importância do evento para além das quadras. “O JIR em nossa cidade fortalece não apenas o esporte, mas também a economia local. Hotéis, restaurantes e o comércio em geral são diretamente beneficiados. É uma oportunidade de impulsionar o desenvolvimento e mostrar o potencial de Ji-Paraná como sede de grandes eventos. Estamos ansiosos para receber atletas e torcedores de todo o estado.”
O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Paulo Higo Ferreira, salientou que a participação do basquete de Ji-Paraná no JIR mostra o resultado de um trabalho contínuo realizado nos municípios. “É motivo de orgulho ver os jovens atletas sendo valorizados e tendo a chance de representar suas cidades em uma competição tão importante. O JIR fortalece não só o esporte, mas também a integração social e o desenvolvimento cultural de Rondônia.”
