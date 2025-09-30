Inscrições continuam abertas para a 3ª Corrida da Democracia da Alero

Publicada em 30/09/2025 às 13h40
A inscrição será feita por meio da doação de uma cesta básica (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)
Estão abertas até o dia 10 de outubro as inscrições para a 3ª Corrida da Democracia, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero). O evento, marcado para 19 de outubro de 2025, com largada prevista às 6h30, integra as comemorações dos 42 anos da promulgação da Constituição Estadual.
Evento incentiva a prática esportiva dos participantes e promove a solidariedade (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)
A inscrição será feita por meio da doação de uma cesta básica composta por arroz, feijão, óleo, açúcar, farinha de trigo, macarrão e café, conforme especificações descritas no regulamento, com valor estimado em R$ 75. Os alimentos arrecadados serão destinados a entidades sem fins lucrativos de Porto Velho, divididos de forma igualitária.
Inscrições seguem até o dia 10 de outubro (Foto: Divulgação)
De acordo com a organização, pessoas com deficiência (PcD) terão direito à inscrição gratuita, bem como acompanhantes, quando necessário, em cumprimento à Lei Estadual 5.563/2023. A participação também será gratuita para a categoria kids, de acordo com a disponibilidade de vagas.
Foto: Arquivo I Secom ALE/RO e Divulgação
Comentários
Seja o primeiro a comentar!