Inscrições abertas para a 4ª edição do Torneio de Futsal Beneficente

Publicada em 10/09/2025 às 14h43
A 4ª edição do Torneio de Futsal Beneficente já tem data marcada e está com inscrições abertas para equipes masculinas. O evento, que tem como objetivo arrecadar brinquedos para crianças carentes, será realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro, no Ginásio Dona Magal, localizado no Bairro São José.
As equipes interessadas podem se inscrever de forma online no link 4º Torneio de Futsal Beneficente, com um limite de 12 atletas por time. Para confirmar a participação, cada equipe deve doar 12 brinquedos (seis femininos e seis masculinos), que serão entregues no dia da abertura. Os itens arrecadados serão distribuídos em uma festa de Dia das Crianças, que também acontecerá no Ginásio Dona Magal. A idade mínima para os atletas é de 14 anos, e os menores de idade precisam de um termo de responsabilidade assinado pelos pais ou responsáveis.
A cerimônia de abertura, na sexta-feira, 19, contará com uma disputa de X1, além do sorteio dos jogos e a realização dos primeiros confrontos. A competição oferece premiação em dinheiro para o primeiro e segundo colocados, que também recebem troféus e medalhas. O terceiro lugar será premiado com medalhas e o artilheiro do torneio receberá um troféu e uma bola.
O torneio é organizado por Cristiany Teixeira, Gabrielle Teixeira, Pedro Saraiva, Valdeci Teixeira, Thallis Leonardo, Vitória Cordeiro e Mateus dos Santos, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Vilhena (Semes). Outros apoiadores incluem o deputado Luizinho Goebel, Semelju, Girapé Calçados, Americana Modas, Lojas Daniela, TA Sports, Gás São José, Duo Digital, Dia Feliz Geladinhos Gourmet, Professor Márcio, Starta Digital, WM Eventos e Valdeci
