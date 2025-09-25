Início do Campeonato Rural de Futebol de Campo é definido para 19 de outubro
Por ASSESSORIA
Publicada em 25/09/2025 às 08h43
Nos acompanhe pelo Google News

A bola vai rolar para o Campeonato Rural de Futebol de Campo a partir do dia 19 de outubro. A data foi confirmada durante uma reunião realizada na noite de segunda-feira, 22, na Escola Progresso, que contou com a presença de representantes das equipes e membros da Secretaria Municipal de Esportes (Semes). O encontro serviu para debater e definir as regras da competição.

Sete equipes confirmaram sua participação no torneio: Baixadão, Cruzeirinho, Nova Conquista, Cascalheira, Linha 100, Nova Conquista Real Leite e Canarinho. As equipes jogarão em grupo único e a primeira fase terá sete rodadas. As quatro equipes melhores pontuadas avançarão para a semifinal.

A rodada de abertura acontecerá na Comunidade Cascalheira. Às 8h, se enfrentam Nova Conquista Real Leite e Linha 100. Na sequência, às 10h30, Baixadão e Cruzeirinho entram em campo. Fechando a primeira rodada, às 14h30, o time da casa, Cascalheira, joga contra o Canarinho. O time Nova Conquista folgará na primeira rodada.

As rodadas acontecem sempre aos domingos. A previsão é que o campeão seja conhecido no dia 14 de dezembro.

Esportes COMUNIDADE CASCALHEIRA
Imprimir imprimir