Infraestrutura em foco: deputado Alan Queiroz solicita realização de obras de recuperação na RO-005

Publicada em 12/09/2025 às 10h39
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a execução de serviços de recuperação, patrolamento, cascalhamento, elevação de trechos alagadiços e limpeza das margens laterais da RO-005, no trecho que dá acesso ao distrito de São Carlos, em Porto Velho. A solicitação, apresentada pelo vereador Dr. Júnior Queiroz, tem como objetivo solucionar os problemas de trafegabilidade e garantir melhores condições de deslocamento na região.
Os moradores da localidade têm reclamado frequentemente sobre as dificuldades enfrentadas no trajeto, especialmente em períodos de chuvas intensas, quando a estrada se torna praticamente intransitável. A recuperação da RO-005 é uma demanda antiga dos moradores e produtores locais, e esperam que com a realização das obras, a estrada possa voltar a oferecer condições adequadas de tráfego. Com a via neste estado, os moradores enfrentam não somente os problemas relacionados ao trânsito, mas também estão comprometendo a sua segurança durante o caminho.
Segundo o parlamentar, a realização do serviço é urgente e necessária devido ao estado que a via apresenta, impactando diretamente os moradores e produtores da região. “A RO-005 é uma via essencial para a comunidade local, sendo utilizada diariamente para o escoamento da produção agrícola e para o deslocamento da população da região. As atuais condições da estrada não apenas dificultam o tráfego, mas também representam um risco à segurança de todos que por ali passam”, destacou o deputado.
A solicitação de Alan Queiroz integra o processo de humanização dos trabalhos parlamentares que estão sendo conduzidos há bastante tempo, visando prioritariamente ao aprimoramento do bem-estar social da comunidade rondoniense. Com a conclusão destas obras, a via volta a apresentar a qualidade adequada para o tráfego da região, proporcionando qualidade de vida à população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!