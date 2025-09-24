Ieda Chaves solicita veículo van para saúde e educação em Primavera de Rondônia

Publicada em 24/09/2025 às 09h15
A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) demonstrou sua atuação parlamentar ao protocolar duas indicações estratégicas para o município de Primavera de Rondônia. As propostas, (IND 14074/2025 e IND 14078/2025) visam reforçar a infraestrutura de transporte nas áreas de saúde e educação, atendendo às necessidades da população local.
Uma delas solicita a aquisição de uma van para o transporte de pacientes. A deputada argumenta no documento que o veículo é uma medida essencial para aprimorar as políticas públicas de saúde no município, que tem cerca de 4 mil habitantes, muitos deles em áreas rurais ou de difícil acesso.
“O objetivo é oferecer um serviço de transporte seguro e digno aos pacientes que dependem de deslocamentos frequentes para realizar exames, consultas e tratamentos em outros municípios”, disse a parlamentar. A van também estaria prevista para uso como suporte logístico em mutirões e campanhas de prevenção, fortalecendo a atenção primária à saúde.
Educação
Já a outra proposição busca a destinação de uma van escolar. O pedido tem como objetivo garantir acesso universal e igualitário à educação, assegurando o direito fundamental previsto na Constituição Federal.
De acordo com Ieda Chaves, uma van adaptada permitirá “atender adequadamente às necessidades do município, promovendo inclusão, segurança e eficiência no deslocamento dos estudantes". Além do transporte diário, a parlamentar justifica que "o veículo seria um apoio logístico importante para projetos educacionais, atividades extracurriculares, eventos culturais e esportivos”.
População rural
As duas indicações reforçam o compromisso da deputada em pleitear investimentos na mobilidade da população daquele município, especialmente para aqueles que residem em áreas mais distantes e dependem de serviços essenciais fora do município.
