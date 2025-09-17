Hospital Santa Marcelina reconhece atuação de Delegado Camargo em intermediação que garantiu quitação de dívida milionária pela SESAU

Publicada em 17/09/2025 às 13h50
O Hospital Filantrópico Santa Marcelina, em Porto Velho, agradeceu publicamente o apoio do deputado estadual Delegado Camargo pela intermediação que resultou no compromisso do Governo de Rondônia em quitar a dívida da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) com a instituição, acumulada em quase R$ 6 milhões.
Em mensagem divulgada nas redes sociais, a diretora do hospital, irmã Lina Ambiel, destacou a relevância da atuação parlamentar:
“Nosso compromisso é com o próximo. Precisamos manter um serviço humanizado e de excelente qualidade. Minha gratidão ao deputado Rodrigo Camargo, que dedicou parte de seu tempo para nos ouvir e conhecer de perto a realidade do nosso hospital. A sua sensibilidade e disposição em contribuir com os serviços oferecidos à população fazem grande diferença. Nós, do Hospital Santa Marcelina, e a população agradecemos.”
Entenda a crise
A situação chegou ao limite após quatro meses de atraso nos repasses estaduais, que comprometeram o funcionamento de serviços essenciais e ameaçaram o fechamento da unidade, referência há 49 anos em atendimento filantrópico em Rondônia. Durante visita, o deputado Delegado Camargo constatou que contratos, como o de oftalmologia, haviam sido rompidos unilateralmente pelo Executivo, impactando diretamente pacientes que dependem do hospital.
O diretor técnico, Dr. Diego Almeida, confirmou que a falta de recursos inviabilizava o pagamento de profissionais, a aquisição de insumos e a manutenção da estrutura hospitalar. A denúncia ganhou repercussão estadual após ser apresentada no programa Papo de Redação, da SIC TV, e em sessão da Assembleia Legislativa.
Resultado da pressão
Diante da gravidade do quadro, Delegado Camargo convocou reunião com representantes da SESAU e da direção do Santa Marcelina na Assembleia Legislativa, exigindo providências imediatas e explicações formais do Governo. Como resultado, o Executivo se comprometeu a efetuar a quitação da dívida até o dia 30 de setembro.
“Não estamos tratando somente de números, mas de vidas. O atraso nos repasses colocava em risco milhares de pacientes que dependem do Santa Marcelina. Nosso trabalho é fiscalizar e cobrar soluções, e vamos seguir acompanhando para garantir que essa situação não volte a se repetir”, declarou o parlamentar.
Responsável por milhares de atendimentos mensais, o Hospital Santa Marcelina é considerado peça fundamental na rede pública de saúde de Rondônia. A regularização dos repasses representa um alívio para a instituição e para a população, que vinha sofrendo com a ameaça de paralisação dos serviços.
