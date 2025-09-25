“Honrou o Brasil”: Fernanda Montenegro elogia discurso de Lula na ONU

Publicada em 25/09/2025 às 11h14
A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, elogiou publicamente o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Em mensagem publicada nas redes sociais nesta quarta-feira (24), a artista afirmou que o presidente “dignificou” e “honrou” o país.
“Presidente Lula, o senhor dignificou, o senhor honrou o nosso Brasil ao pronunciar seu extraordinário discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. Como brasileira, agradeço”, escreveu Fernanda.
Na terça-feira (23), Lula discursou por cerca de 15 minutos e criticou o avanço do autoritarismo no mundo, além das sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos. Segundo ele, o multilateralismo atravessa uma nova encruzilhada e a autoridade da ONU está em xeque diante de “intervenções unilaterais” e “sanções arbitrárias”.
O presidente também condenou tentativas de ingerência nos assuntos internos do Brasil. “A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!