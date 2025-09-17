Homem é morto a tiros e jogado em fogueira de pneus

Por hora1rondonia.com.br
No final da tarde desta terça-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência macabra em uma ribanceira localizada no bairro Roque, em Porto Velho.
Segundo informações repassadas por testemunhas, um homem teria sido executado a tiros e, em seguida, criminosos jogaram pneus sobre o corpo e atearam fogo, deixando a vítima completamente carbonizada.
Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a veracidade da denúncia e imediatamente isolaram a área, acionando a equipe da Perícia Criminal e o rabecão para realizar os procedimentos técnicos necessários.
