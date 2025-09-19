Homem é morto a pauladas no distrito de Quinto Bec em Machadinho

Publicada em 19/09/2025 às 08h30
Um homicídio brutal foi registrado na noite da última quinta-feira (18) no distrito de Quinto Bec, em Machadinho d’Oeste. A vítima, identificada como José, foi agredida violentamente a pauladas e não resistiu aos ferimentos após ser socorrida ao hospital municipal.
De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h40 na Rua Manoel Pinheiro. A guarnição foi acionada após um morador relatar que um homem conhecido pelo apelido de “Ita” havia informado sobre a agressão e, em seguida, desaparecido do local.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima caída no solo, apresentando ferimentos graves na cabeça e sangrando pela boca e nariz. Para evitar asfixia, os militares posicionaram o homem de lado e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). José Allan foi encaminhado ainda com vida ao hospital, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade.
Durante as buscas na região, os policiais localizaram um pedaço de madeira com vestígios de sangue, que teria sido utilizado no crime. O objeto foi recolhido e entregue à Polícia Civil, que também esteve no local junto à Perícia Técnica para os trabalhos de praxe.
O caso foi registrado como homicídio qualificado, conforme o artigo 121, §2º do Código Penal, devido ao ataque ter sido cometido com instrumento contundente direcionado à cabeça da vítima, o que caracteriza intenção de matar.
O suspeito, conhecido apenas como “Ita”, está foragido. A Polícia Civil abriu inquérito e segue realizando diligências para apurar as circunstâncias do crime e localizar o autor.
