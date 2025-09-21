Homem é executado a tiros no meio da rua em Machadinho
Por Machadinhoonline
Publicada em 21/09/2025 às 10h00
Nos acompanhe pelo Google News

 Na noite deste sábado (20), um homicídio foi registrado na Avenida Marechal Deodoro, região central de Machadinho D’Oeste (RO).

A vítima foi identificada como Fabrício Braz de Menezes, que acabou sendo atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local.

A Polícia Militar isolou a área para preservar a cena do crime e acionou a Polícia Técnico-Científica (Politec) para realizar a perícia.

As circunstâncias e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Populares que estavam próximos ao local ficaram assustados com a violência em plena área central da cidade. 

Polícia Violência
Imprimir imprimir