Homem é executado a tiros no meio da rua em Machadinho

Por Machadinhoonline
Publicada em 21/09/2025 às 10h00
Publicada em 21/09/2025 às 10h00
Na noite deste sábado (20), um homicídio foi registrado na Avenida Marechal Deodoro, região central de Machadinho D’Oeste (RO).
A vítima foi identificada como Fabrício Braz de Menezes, que acabou sendo atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local.
A Polícia Militar isolou a área para preservar a cena do crime e acionou a Polícia Técnico-Científica (Politec) para realizar a perícia.
As circunstâncias e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
Populares que estavam próximos ao local ficaram assustados com a violência em plena área central da cidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!