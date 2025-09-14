Homem é encontrado morto com tiros na cabeça em Vista Alegre do Abunã

Publicada em 14/09/2025 às 10h40
Um homem de aproximadamente 30 anos, ainda não identificado, foi encontrado morto neste sábado (13) no ramal Jequitibá, região de matagal, na zona rural do distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO).
Populares localizaram o corpo que estava com perfuração de disparo de arma de fogo na cabeça e acionaram a Polícia Militar.
Os policiais ao constatarem o fato acionaram em seguida a Perícia Criminal e o rabecão do Instituto Médico Legal (IML).
A execução provavelmente teria ocorrido ontem a noite ou durante essa madrugada de sábado. A vítima de cabelos lisos de cor preta, vestia uma calça jeans azul e camisa cinza, não portava documentos de identificação.
A Polícia Civil irá investigar para descobrir a autoria e motivação do crime.
