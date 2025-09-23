Homem é atacado a tiros em chácara na zona rural de Porto Velho

Publicada em 23/09/2025 às 08h50
Na noite desta segunda-feira (22), um homem aparentando ter cerca de 40 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em uma chácara localizada aos fundos do presídio Urso Branco, na Estrada da Penal, zona rural de Porto Velho (RO).
De acordo com informações apuradas, a vítima estava no local quando dois homens encapuzados chegaram e já efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção. O homem tentou correr para escapar, mas acabou sendo atingido na perna. Mesmo ferido, conseguiu se abrigar, enquanto os criminosos fugiram sem levar nada.
Após o ataque, a vítima foi colocada em uma caminhonete e socorrida às pressas até a emergência do Hospital João Paulo II, onde recebeu atendimento médico.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência, repassando as informações para a Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso. Até o momento, a motivação do crime e a identidade dos autores permanecem desconhecidas.
