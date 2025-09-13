Homem é atacado a golpes de canivete durante bebedeira em bar

Publicada em 13/09/2025 às 08h50
Na noite desta sexta-feira (12), uma tentativa de homicídio foi registrada em frente a um bar na Rua Nelson Rodrigues, em Machadinho d’Oeste.
De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegar ao local a guarnição constatou que a vítima já havia se deslocado até sua residência, situada em frente ao bar. Ela foi encontrada deitada em uma cama, apresentando diversas perfurações pelo corpo, principalmente nas regiões torácica, abdominal e próxima à área mamária.
Alguns ferimentos eram superficiais, enquanto outros apresentavam sinais de maior gravidade, com risco de comprometimento de órgãos internos, como o intestino. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e compareceu rapidamente, prestando os primeiros atendimentos e conduzindo a vítima ao Hospital Municipal para cuidados especializados.
Segundo relato preliminar, o crime teria sido praticado por um homem que momentos antes consumia bebidas alcoólicas junto com a vítima, tanto no bar quanto em sua residência. Em determinado momento, por motivo ainda não esclarecido, ele teria se exaltado, sacado um canivete e desferido os golpes, fugindo em seguida.
A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, mas não conseguiu localizar o suspeito até o fechamento da ocorrência.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio (artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal) e encaminhado à Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.
