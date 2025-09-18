Homem é alvejado com vários tiros no setor 4 em Jaru

Por portal p1
Publicada em 18/09/2025 às 08h30
Publicada em 18/09/2025 às 08h30
Um homem sofreu uma tentativa de homicídio na noite de quarta-feira,17, no setor 04, em Jaru (RO). A vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo.
Segundo informações, as autoridades foram acionadas e ao chegarem no local, encontraram o homem ferida. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem para o hospital municipal, onde a vítima se encontra em estado grave de saúde.
A Polícia Técnico-Científico foi acionada para a realização de procedimentos necessários. A Polícia Civil investiga o caso, para identificação de suspeitos e informações da motivação do crime.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!