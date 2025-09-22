Homem é agredido a pauladas após ter apartamento invadido por três criminosos

Por Newsrondonia
Publicada em 22/09/2025 às 09h30
Um homem foi agredido a pauladas na noite deste domingo (21) em seu apartamento, localizado na Rua Angico, no bairro Eletronorte, zona sul de Porto Velho. A vítima relatou à Polícia Militar que estava deitada quando o imóvel foi invadido por cerca de três indivíduos.
Os criminosos agrediram o homem com várias pauladas e, em seguida, fugiram do local. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas não encontrou os suspeitos.
Vítima recebe atendimento médico
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima no local. O homem foi encaminhado para a UPA Sul para receber atendimento médico. O caso de violência será investigado.
