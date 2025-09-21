Homem é agredido a marretada e enxadada após causar confusão com vizinhos

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 21/09/2025 às 10h20
Um homem de 45 anos foi duramente agredido na noite deste sábado (20), na Rua da Luz com Ibrahim Sued, bairro Socialista em Porto Velho.
Testemunhas contaram que o rapaz agrediu um vizinho com golpe de barra de ferro nas costas, depois passou a bater com uma marreta no portão de outro que conseguiu tomar a ferramenta e desferiu vários golpes na cabeça e braço do suspeito, em seguida fugiu.
Uma equipe do Samu foi chamada às pressas e devido o indivíduo apresentar uma fratura no braço e afundamento de crânio, foi encaminhado ao Hospital João Paulo II, já o agressor não foi localizado.
