Homem com arma em punho corre atrás da esposa e efetua vários disparos

Publicada em 12/09/2025 às 14h12
Segundo informações, a vítima estaria na rua quando sofreu os disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram ouvir três tiros. No vídeo grava por câmeras do sistema de vídeomonitoramento urbano, é possível ver a mulher caída no chão, gritando pedir socorro após ser atingida pelos tiros.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorrido a vítima para o Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia em Cacoal (Heuro). A Polícia Militar também compareceu ao local, mas não informou se houve prisão de suspeitos.
A polícia investiga o caso.
