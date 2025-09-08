Hildon vai com Marcos Rogério em 2026?; Negão do Isaú diz que cassação foi vingança; e Mariana ainda não decidiu

Publicada em 08/09/2025 às 08h37
VOOS INTERNACIONAIS PARA A AMAZÔNIA: PROJETO DE CRISTIANE LOPES PODE ENTRAR EM VOTAÇÃO JÁ EM OUTUBRO
Elas querem manter o monopólio, mesmo prestando péssimos serviços e cobrando preços estratosféricos, muito para lá de abusivos. Querem manter os rondonienses principalmente, mas os amazônidas em geral sob seu tacão, cortando cada vez mais voos, mantendo um atendimento ruim; fazendo o passageiro de idiota, o trocando de dia e horários ao seu bel prazer, sem consultar o cliente, como aliás a empresa Azul fez com um casal de porto-velhenses, que tiveram que mudar seu voo 12 vezes. As empresas áreas que nos servem (muito mal) contudo, não contavam com uma mulher no seu caminho. A deputada Cristiane Lopes está prestes a ver seu projeto para que a Amazônia receba voos internacionais, para atender também linhas nacionais, muito próximo de ser aprovado.
Apresentada em 4 de março de 2024, a proposta da deputada rondoniense pretende “estabelecer hipóteses de autorização da realização de serviços aéreos de transporte doméstico por empresas sul-americanas na Amazônia Legal”. Cristiane está trabalhando para que o projeto seja votado em regime de urgência, o que colocaria o texto em votação até o fim de outubro, nas comissões da Câmara dos Deputados. O projeto de Cristiane tem apoio do público do ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho e do secretário Nacional de Aviação Civil, Daniel Longo.
“A abertura da Amazônia Legal para empresas internacionais, pode atrair oferta e reduzir preços. Mas é preciso que a medida, quando vier, venha acompanhada de regras claras de segurança, custos operacionais viáveis e estabilidade regulatória”, diz Daniel Longo. E vai mais longe. Ele considera que a concorrência internacional pode chegar a outras regiões do país, desde que, da mesma forma, haja um estudo profundo e todos os cuidados que uma medida dessas deve ter”.
Embora a proposta de Cristiane deva enfrentar ainda uma oposição fortíssima e o lobby das companhias aéreas e do sindicato dos aeronautas, que querem continuam dominando nossos aeroportos, mesmo com serviço ruim e cada vez menos voos (principalmente para Rondônia) há uma possibilidade real que todo este desprezo com que nos tratam as aéreas seja superado. Com a presença de empresas internacionais poderíamos escolher com quem voar, quando e quanto pagar. A concorrência pode estar voltando, graças ao trabalho de uma jovem deputada que tem batalhado muito nesta questão. Tomara que saia vencedora!
DEPUTADOS APROVAM 71 MILHÕES DE REAIS DO DETRAN PARA APLICAÇÃO NA SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO
Dinheiro já tem. A Assembleia Legislativa aprovou, nesta semana, recursos na ordem de 71 milhões de reais, vindos do Detran, para serem aplicados na saúde pública em Rondônia. Basicamente, a verba é para a parcerias, convênios e contratos com hospitais privados (neste pacote não está incluída a compra de um hospital) entre outros investimentos . O dinheiro vai para o Fundo Estadual de Saúde e também será utilizado “para garantir a continuidade dos serviços essenciais” do setor, segundo informa a ALE rondoniense.
Basicamente, os 71 milhões serão utilizados em mais de uma frente. A maior parte dos recursos serão aplicados n c custeio de convênios e contratos com a rede hospitalar privada, para tratamentos importantes como contra o câncer; em, procedimentos para combater problemas renais e ainda, para cirurgias e cuidados com os olhos de milhares de rondonienses. Quase 1 milhão e 800 mil reais servirão para manutenção de serviços e equipamentos essenciais, c omo os para cuidados especiais, como os para tratamentos de casos de neurologia e neurocirurgia, além de exames laboratoriais.
Do total restante, 5 milhões de reais, vão servir para abastecer as farmácias dos hospitais, garantindo os medicamentos essenciais e mantendo os estoques. Tem mais: 7 milhões e 550 mil reais vão para Prefeituras e entidades da área da saúde em todo o Estado. A intenção é fortalecer a rede de agendamento em nível municipal e regional.
HILDON COM MARCOS ROGÉRIO? E PARA ONDE IRIA SÍLVIA CRISTINA? MUITAS PERGUNTAS, AINDA, NA CORRIDA PELO SENADO
Todas as semanas, surgem comentários de novas parcerias para 2026. A última teria sido um acordo, agora envolvendo o senador Marcos Rogério e o ex-prefeito Hildon Chaves, que caminhariam juntos. Hildon , claro, para o Governo e Marcos Rogério para o Senado. Seria um novo braço das conversações, porque a tendência, até há dias atrás, é que Hildon fechasse um acordo com a deputada federal Sílvia Cristina, dando a ela a vaga ao Senado, na sua coligação. Caso este novo caminho nas relações políticas seja mesmo concretizado, para onde se voltará Sílvia Cristina?
Presidente regional do PP, ela dificilmente terá vaga para concorrer ao Senado, no seu partido atual. Já está definido que a Federação União Brasil/PP terá só um candidato. O nome dele é Marcos Rocha, atual governador do Estado. Além disso, se Ivo Cassol for candidato, não importa para que partido vá (já que da Federação, o candidato oficial será Sérgio Gonçalves) será adversário de Sílvia, porque os dois não andarão pelo mesmo trilho.
Neste momento (é sempre bom lembrar que as coisas da política mudam de uma hora para outra; de um dia para o outro) restaria à combativa deputada buscar espaço, entre os partidos de centro e direita, no Podemos de Léo Moraes. Tudo ainda ilação apenas, porque as conversas e as negociações políticas ocorrem a todo o momento, mas, neste quadro, Sílvia terá que usar todo o seu jogo de cintura para conseguir uma vaga ao Senado, onde, aliás, ela se destaca em todas as pesquisas.
OS PESO PESADOS DAS URNAS PODEM ESTAR NA RELAÇÃO DOS QUE DISPUTARÃO DUAS VAGAS
Há pelo menos três nomes muito fortes, entre os que já estão sendo cogitados, para as duas vagas ao Senado, afora, claro, o de Sílvia Cristina. O governador Marcos Rocha é uma candidatura sólida, com apoios em todas as regiões do Estado e que, mesmo afastado do poder alguns meses antes, certamente estará entre os que mais chances têm de se eleger. O outro é seu maior adversário, o atual senador Marcos Rogério, que gostaria mesmo de disputar o Governo, mas deve atender pedido do seu guru, o ex-presidente Bolsonaro, para que busque a reeleição. O terceiro corre por fora e só não seria uma surpresa sua eleição, caso o eleitorado da direita não se divida entre várias candidaturas. Confúcio Moura pode chegar lá, caso uma em torno de si os cerca de 30 por cento dos votos da esquerda em Rondônia.
Entra agora neste rol dos nomes fortes , o do ex-senador e megaempresário Acir Gurgacz, presidente regional do PDT. Embora seu partido seja à esquerda, Acir não é considerado alguém de tendência socialista e sempre teve votações muito boas, nas vezes em que que concorreu. Praticamente liberado pela mudança na Lei da Ficha Limpa, ele vem com tudo para buscar novamente uma vaga ao Senado, que lhe foi tirada abrupta e injustamente.
Quem mais? Mariana Carvalho pode entrar nesta relação, mas ainda não se decidiu, ao menos publicamente. Bruno Scheid tem o aval pessoal de Bolsonaro, mas não se tem ideia do potencial eleitoral dele. Por fim, outro nome quentíssimo que ainda pode optar pelo Senado é o de Fernando Máximo que, por enquanto, só sonha com o Governo. Agora, é o tempo que vai acertar os ponteiros e dizer quem vai, quem não vai e quem tem chances reais.
“SE A CPMI TIVER ALGUM DEPUTADO OU SENADOR QUE RECEBIA MESADA NO ROUBO DOS APOSENTADOS, ELA ESTÁ CONTAMINADA”!
“A Polícia Federal informou publicamente, numa reportagem da Record na semana passada, que deputados e senadores recebiam mesada das associações neste esquema de roubalheira do dinheiro dos nossos aposentados. Nós não podemos ouvir tais denúncias, receber estas informações e fingir que nada aconteceu. Quem tem as mãos limpas, seja de direita, de esquerda ou do centro, não tem medo desta lista . Mas temos que denunciar todos os deputados e senadores que, infelizmente, recebiam mesada nesta roubalheira contra nossos aposentados”!
A denúncia foi feita na tribuna pelo senador Jorge Seif Júnior, do Rio de Janeiro, nesta semana. Ele disse inclusive que a CPMI que está investigando o caso “pode estar contaminada, caso algum deputado ou senador que recebia a propina, esteja fazendo parte dela”. E prosseguiu: “protocolei um documento junto à CPMI do Roubo dos Aposentados, que requer que a Polícia Federal revele, urgente, os nomes de todos os deputados e senadores, que receberam mesada destas associações que roubaram nossos aposentados”.
Seif continuou: “caso algum deputado ou senador que faz parte da CMPI esteja entre os que recebiam mesada desta roubalheira, nós temos que investigar, afastar e se comprovados os ilícitos, cassar e expulsar do Parlamento estes envolvidos”. O documento protocolado junto à Mesa do Senado, ao menos até esta sexta-feira, ainda não tido sido aprovado. Seif prometeu voltar ao assunto nesta próxima semana.
DAVI LUCAS: UM MENINO SORRIDENTE PRECISA USRGENTE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA PARA SE SALVAR
Uma criança sorridente, que está enfrentando grave doença, conseguiu mobilizar os rondonienses em busca de doadores de medula para salvar sua vida. Davi Lucas tem nove anos e tem leucemia. Sua família luta com todas as forças e de todas as formas, para salvar sua vida. O pai de Davi Lucas, o conhecido jornalista Jocenir Sérgio Santana, que, entre outras missões, trabalha na Assembleia Legislativa, viu uma grande mobilização, a partir de iniciativa da deputada Ieda Chaves, na busca de doadores compatíveis que possam ajudar a salvar o menino.
Nesta semana, na Assembleia Legislativa, foi realizada uma bem sucedida campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea, com a participação de pelo menos 100 voluntários e um total de 60 doadores. A iniciativa de Ieda teve o apoio total do presidente Alex Redano e de vários outros deputados. Dois deles, Ismael Crispin e o Delegado Rodrigo Camargo, participaram diretamente do evento.
Ieda Chaves lembrou a urgência em se encontrar um doador para Davi Lucas e lembrou que o cadastro de medula é mundial, o que aumenta as chances de se encontrar gente compatível também para outras pessoas afetadas pela doença. Jocenir Sérgio, pai do menino, agradeceu à mobilização dos deputados, dos seus colegas e da Fhemeron, lembrando que a campanha lançada por Davi Lucas em março, já representou um aumento significativo de doadores de sangue. O tipo sanguíneo de Davi Lucas, O+ é muito procurado e que as bolsas doadas em nome do seu menino também têm ajudado a salvar outras vidas. Torçamos todos pelo Davi Lucas e sua família!
CASSADO, NEGÃO DO ISAÚ DIZ QUE A UNANIMIDADE QUE TIROU SEU MANDATO FOI APENAS VINGANÇA DOS ADVERSÁRIOS
Desde a eleição municipal em Ji-Paraná, o clima tem sido de confronto entre os principais grupos políticos. Mais um capítulo desta guerra ocorreu nesta semana, quando a Câmara de Vereadores, por decisão unânime dos seus membros, cassou o mandato do vereador Wellington Fonseca, muito mais conhecido como Negão do Isau. Filho do ex-prefeito Isau Fonseca, tão polêmico quanto o pai, Negão presidiu a Câmara na legislatura passada, quando teve vários confrontos. Isau perdeu a eleição para o jovem Affonso Cândido na reta final da campanha , mas Negão se reelegeu. Os inimigos políticos também. E eles são agora em maior número.
Até que Negão do Isau tentou reverter a derrota iminente. Defendeu-se com todos os argumentos possíveis, mas é óbvio que o julgamento dos seus colegas era político, não mais que isso. Perdeu por unanimidade e ficará sem seus direitos políticos nos três anos e meio do seu mandato e depois por mais outo anos, caso não seja sancionada a mudança na Lei da Ficha Limpa, que depende ainda de sanção do presidente Lula. Se não mudar, ele só poderá voltar à vida pública em 2036. Se Lula assinar, Negão recuperaria seus direitos em 2033. Ele ainda pode recorrer, mas que é difícil reverter uma decisão unânime.
Entrevistado depois da decisão, o vereador cassado acusou o grupo político do prefeito Affonso Cândido, sem citar o nome dele, como responsável pelo que chamou de “vingança”. O clima de divisão em Ji-Paraná é notório. Negão do Isau, agora, a menos que consiga reverter a decisão, não poderá concorrer a deputado federal, como já havia decidido.
EYDER COMANDA AÇÃO SOCIAL QUE ATENDEU DUAS MIL PESSOAS EM BAIRRO DE PORTO VELHO
A proposta é não só ouvir a comunidade, compreendendo seus problemas e buscando soluções mas também realizar ações práticas, que resolvam problemas do dia a dia das pessoas. Foi por isso que o deputado estadual Eyder Brasil idealizou e pôs em prática o projeto “Cidadania no Bairro”, que concluiu sua terceira edição. A última, realizado no bairro Nacional, prestou uma série de serviços a mais de dos mil moradores. A ação levou uma série de serviços gratuitos, como atendimento médico, odontológico, assistência jurídica, orientações sociais, recreação infantil e atividades culturais.
A iniciativa contou com parcerias de instituições públicas e privadas, entre elas: Hospital de Amor, Brasil Digital, Sapiens, Associação Brasileira de Odontologia, CLIOM, Defensoria Pública de Rondônia, SESC, IESB, Polícia Militar, Hospital de Olhos Velloso, Detran, Instituto de Desenvolvimento Social e Profissional, Instituto de Identificação Civil e Criminal e Sine. A Prefeitura de Porto Velho, via pelo menos quatro importantes secretarias (Inclusão Social, Semtran, Meio Ambiente e Sema, além da Funcutural) também apoiaram e participaram diretamente do evento.
Vários depoimentos e agradecimentos foram registrados durante a ação social. Entre eles a moradora Elis Mara, que destacou a importância da iniciativa. “Fiz atendimento médico e também odontológico bem rápido. Foi uma grande ajuda para nós aqui do bairro. Só temos a agradecer o deputado Eyder Brasil por olhar pela nossa comunidade.”, agradeceu, em nome da comunidade onde vive.
MADURO – ACUSADO DE SER LÍDER DO TRÁFICO - E SEUS ASSECLAS TENTAM ESCAPAR DA JUSTIÇA, MAS ELA ESTÁ MUITO PERTO
O ditador venezuelano e acusado de ser líder do tráfico internacional de drogas, continua tentando manter-se no poder, alegando agressão dos Estados Unidos contra seu país, quando, todo o mundo que acompanha os eventos sabe que, na verdade, a pressão não é sobre o país, mas sim sobre um sanguinário que está ilegalmente no cargo e é acusado de ser o rei do tráfico na América Latina. Quem acusa Nícolas Maduro de comandar o maior cartel de traficantes da região não são os americanos. As acusações e denuncias foram feitas por seu ex-homem de confiança, o general Hugo Carvajal, preso na Espanha e extraditado para os Estados Unidos.
Depois que sete milhões de venezuelanos abandonaram seu país, fugindo da miséria e da ditadura comunista, Maduro ainda tenta mobilizar seu povo, ameaçando com guerra contra os Estados Unidos. Conversa. Ele tem cada vez menos apoio e a não ser muitos cúmplices, todos desesperados para não caírem nas mãos da verdadeira Justiça e terem que pagar por seus crimes (incluindo vários membros da Corte Suprema) não há apoio interno para nenhuma ação mais contundente.
À caça do criminoso que ainda se mantém no poder à força e com apoio de asseclas que um dia terão muito a pagar por seus atos, continua firme. Além de navios, o presidente Trump determinou o envio de mais aviões caça para a fronteira da Venezuela e mandou abater qualquer avião que se aproxime da sua frota. Maduro ainda mente, como sempre fez e esperneia. Mas seus dias de crueldade e de crimes, denunciados em vários países, estão contados.
PERGUNTINHA
Qual sua opinião sobre os hipócritas e malandros políticos que defenderam com unhas e dentes a anistia para terroristas, assaltantes de bancos e assassinos nos tempos da ditadura militar e agora exigem prisão por longos anos, chamando de golpistas facínoras, gente como a mulher do batom e a velhinha da Bíblia do 8 de Janeiro?
