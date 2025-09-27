Governo prorroga prazo de inscrições para o Residencial Morar Melhor II, em Ji-Paraná

Publicada em 27/09/2025 às 08h20
O sonho da casa própria ganhou mais tempo para se tornar realidade em Ji-Paraná. É que o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), prorrogou o prazo de inscrições para o Residencial Morar Melhor II, dando uma nova oportunidade a famílias que ainda não se inscreveram.
Com a publicação do Edital nº 24/2025/SEAS-COHAB, os prazos foram estendidos: as inscrições presenciais seguem até 2 de outubro, enquanto as inscrições on-line foram prorrogadas até 5 de outubro.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a prorrogação reforça o cuidado do estado com as famílias que mais precisam. “O sonho da casa própria é o sonho de milhares de rondonienses. Com a prorrogação das inscrições, ampliamos o acesso e garantimos que ninguém fique de fora por falta de tempo ou informação”, ressaltou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, afirmou que a ação representa dignidade para inúmeros rondonienses. “Estamos falando de uma oportunidade concreta para as famílias de Ji-Paraná. O Morar Melhor II é um projeto que traz segurança, estabilidade e esperança para quem mais precisa”.
O Residencial Morar Melhor II integra as ações do governo de Rondônia voltadas para habitação, com foco em atender famílias em situação de vulnerabilidade social, priorizando a transparência e o acesso democrático às políticas públicas de moradia.
COMO SE INSCREVER
Inscrição presencial: Prédio do Tudo Aqui, Av. Maringá, nº 597, bairro Nova Brasília.
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h.
Distribuição de senhas: 80 senhas por dia de segunda a sexta-feira e 40 aos sábados.
Inscrição online: disponível até o dia 05/10, por meio do sistema eletrônico de cadastro habitacional da Seas.
