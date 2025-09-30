Governo de Rondônia sanciona Lei que amplia o incentivo ao xadrez nas escolas estaduais

Publicada em 30/09/2025 às 14h26
O governo de Rondônia sancionou, em 23 de setembro, a Lei nº 6.166/2025, que torna obrigatória a promoção e o incentivo à prática do xadrez nas escolas estaduais de ensino fundamental e médio. A nova legislação prevê parcerias com entidades públicas e privadas para implementar aulas, torneios e disponibilizar material didático, fortalecendo o ensino estratégico e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes.
A medida visa consolidar o xadrez como ferramenta pedagógica nas unidades escolares e reforçar a política educacional já desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Além de ofertar atividades extracurriculares, o governo busca ampliar o acesso dos alunos a torneios internos e externos, promovendo aprendizado contínuo e formação integral.
FORMAÇÃO ESTRATÉGICA
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o xadrez vai muito além de um jogo. Ele forma cidadãos preparados para tomar decisões, desenvolver raciocínio lógico e respeitar regras. Com a Lei nº 6.166, fortalecemos uma política educacional que transforma vidas e garante mais oportunidades aos jovens”, destacou.
O Centro de Treinamento de Desporto Escolar da Escola EEFM Carlos Gomes, em Cacoal, é um espaço referência no desenvolvimento do xadrez escolar, e essa lei vem para legitimar e potencializar ações que já são exitosas em nosso estado. “Temos revelado talentos e construído um ambiente educativo que favorece a disciplina, a paciência e o respeito ao adversário, habilidades fundamentais dentro e fora do tabuleiro”, destacou o coordenador de Educação Física e Esporte Escolar, Alan Raniere.
PROJETO CONSOLIDADO
De acordo com a Secretária de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Batista de Oliveira, a prática do xadrez já integra oficialmente os Jogos Escolares de Rondônia (Joer), evento que mobiliza milhares de estudantes e fortalece a formação cidadã por meio do esporte. “Essa legislação amplia o trabalho que já vínhamos realizando. O xadrez, além de desenvolver competências cognitivas e socioemocionais, contribui diretamente para o desempenho acadêmico dos alunos”, ressaltou.
A Lei nº 6.166 estabelece que os órgãos competentes atuem para viabilizar as parcerias necessárias, garantindo suporte técnico e material para que as escolas estaduais implementem plenamente as ações voltadas ao xadrez.
