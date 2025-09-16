Governo de Rondônia abre inscrições para 2ª Corrida da Saúde com gesto solidário por doação de sangue

Publicada em 16/09/2025 às 15h09
O governo de Rondônia abriu, nesta terça-feira (16), as inscrições para a 2ª Corrida da Saúde. Para participar, os interessados devem realizar uma doação de sangue, que pode ser própria ou em nome de outra pessoa. Um gesto simples que garante a inscrição e contribui diretamente para salvar vidas. As inscrições podem ser realizadas por meio do link https://www.sympla.com.br/evento/2-corrida-da-saude-outubro-rosa-e-novembro-azul/3119297. O evento será realizado no dia 25 de outubro (sábado), às 17h, no Espaço Alternativo, em Porto Velho, e terá como foco as campanhas de prevenção ao câncer de mama e de próstata: Outubro Rosa e Novembro Azul.
Promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a corrida tem como objetivo fortalecer os estoques de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, além de estimular hábitos saudáveis e a qualidade de vida. Os corredores são convidados a vestir as cores rosa e azul, simbolizando o apoio à causa e transformando o Espaço Alternativo em um cenário de saúde, empatia e movimento.
Os atletas devem, obrigatoriamente, conferir o Regulamento Oficial da 2ª Corrida da Saúde, disponível no ato da inscrição. O documento contém todas as informações sobre categorias, critérios de participação, premiação, retirada de kits e demais orientações necessárias para garantir uma participação segura e organizada no evento.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa vai além da prática esportiva. “O evento é mais do que uma competição, é um convite à solidariedade e à prevenção”, evidenciou.
Segundo o secretário da Sesau, Jefferson Rocha, a expectativa é reunir atletas profissionais, corredores amadores, servidores, famílias e a sociedade em geral em um grande movimento pela vida. “Queremos que cada participante sinta que está correndo por si e pelo próximo. A corrida é um momento de cuidado, conscientização e união da comunidade”, ressaltou.
COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO
Acesse o site e faça sua inscrição.
Após receber o e-mail de confirmação, abra o anexo localizado no final da mensagem, onde constam o seu nome e o dia escolhido para a doação. Imprima 2 vias.
Compareça à Fhemeron no dia selecionado para a doação, levando as 2 vias impressas. Realize a doação de sangue.
Após a doação, uma das vias será carimbada e devolvida a você. A outra ficará na Fhemeron. Guarde a via carimbada, pois ela é o seu comprovante de inscrição na corrida.
No dia agendado para a retirada dos kits, apresente o comprovante de inscrição autenticado pela Fhemeron, junto com um documento original e 2 kg de alimento não perecível (somente arroz ou feijão).
Poderão participar da corrida apenas atletas regularmente e previamente inscritos, de acordo com o Regulamento Oficial.
PREMIAÇÃO
A premiação da 2ª Corrida da Saúde – Outubro Rosa & Novembro Azul será distribuída da seguinte forma:
Comunidade (Masculino/Feminino)
- 5 km: troféus para os 5 primeiros colocados.
- 10 km: troféus para os 5 primeiros colocados.
Servidor Sesau (Masculino/Feminino)
- 5 km: troféus para os 5 primeiros colocados.
- 10 km: troféus para os 5 primeiros colocados.
Categoria por Faixa Etária – Geral (Comunidade/Servidor) – Masculino/Feminino
5 km e 10 km: troféus para os 3 primeiros colocados em cada faixa etária:
- até 35 anos
- 36 a 45 anos
- 46 a 55 anos
- 56 anos ou mais
Todos os participantes que completarem o percurso de sua categoria receberão medalhas. A data, o horário e o local para retirada do kit do atleta serão informados previamente.
Fotos: Sara Caslow
Comentários
Seja o primeiro a comentar!