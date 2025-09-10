Governador troca o comando da Seduc; evento bolsonarista teve menos gente que o esperado; e a meta ousada de Léo

Publicada em 10/09/2025 às 07h56
UM DIA DA PÁTRIA QUE MANDOU RECADO CLARO E DIRETO AO PODER: NÃO É ISTO QUE QUEREMOS PARA NOSSO BRASIL!
Se havia alguma dúvida sobre o que quer a maioria (mas põe maioria nisso!) dos brasileiros, neste momento da História do nosso país, há o testemunho claro com a voz, com o rugido, com o grito quase desesperado das ruas. No Sete de Setembro, enquanto o desfile oficial, comandado pelo Presidente da República, mostrava um público pífio, quase um vazio, horas depois as manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e pela anistia levavam milhares e milhares (milhões, no total, se somarmos todo o Brasil) dando uma ideia clara de como está a situação política hoje e o que quer a ampla maioria dos brasileiros.
Em São Paulo, sempre o maior dos públicos, Tarcísio de Freitas foi ovacionado, assim como apareceram, sob aplausos, outros governadores. Todos sentiam o pular e o apoio da multidão. Enquanto manifestações convocadas pela esquerda eram verdadeiros pequenos amontoados, a multidão que diz não ao atual governo, pululava pelas avenidas também do Rio de Janeiro, de Salvador, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, menos de Porto Velho, onde a participação foi bem menor do que se poderia esperar.
Com erros, um deles grave, ao mostrar uma bandeira gigante dos Estados Unidos, quando a bandeira que deveria estar sobre todos deveria seria a nossa, verdade e amarela, mesmo assim não se pode fugir da verdade: o atual governo Lula terá que buscar um milagre, senão alguma ação fora do que determina nossa Constituição, para conseguir se manter no poder, a partir de 2026. No voto, não importa se o alto Judiciário influa na decisão do eleitor, como influiu em 2022, quando proibiu quase tudo à candidatura de direita, mas nada impediu na de esquerda, não há o que possa mudar o que a força das ruas mostra agora.
Uma das possibilidades para mudar o quadro de rejeição ao Planalto e ao atual governo, é a tentativa, cada vez mais forte, de censurar as redes sociais. Como a mídia oficial é geralmente amiga e está bem guardada no bolso, são as redes sociais que mobilizam estes milhões de brasileiros às ruas. Mas ainda haverá outro desafio: o que farão para trazer seus aliados à tona, para voltar a apoiá-los, mesmo tirando de cena os opositores? Agora, é uma corrida contra o tempo: enquanto a censura não vem, sempre haverá esperança de que o Brasil volte a ser verdadeiramente democrático!
GOVERNADOR FAZ MINIRREFORMA: TROCA DE COMANDO NA SEDUC FOI A MAIS IMPORTANTE MUDANÇA ATÉ AGORA
O governador Marcos Rocha deu prosseguimento à sua reforma administrativa, que começou quando saiu Júnior Gonçalves e assumiu Elias Rezende, no comando da Casa Civil do governo rondoniense. A mais importantes troca aconteceu numa das maiores secretarias, a da Educação, onde saiu a Ana Lúcia Pacini e assume Albaniza Batista de Oliveira. Haverá ainda outras trocas, embora no Diário Oficial da terça-feira, apenas a exoneração de Pacini e a nomeação de Albaniza tenham sido publicadas. A partir desta quarta-feira, outras trocas deverão ser confirmadas oficialmente, se não houver mudança de planos do Palácio Rio Madeira/CPA.
DER, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sejucel, entre outras áreas, podem ter mudanças anunciadas ainda esta semana. No total, no Diário Oficial da terça, foram feitas um total de 40 exonerações e outras 61 nomeações, incluindo assessorias e conselheiros. A troca na Seduc, só afora feita, já estava decidida há pelo menos dois meses. O governador Marcos Rocha vai ampliar as trocas, até moldar à equipe com que pretende encerrar seu segundo mandato, em abril do ano que vem.
Várias nomeações resultaram dos acordos políticos feitos com lideranças políticas do União Brasil, como os deputados federais Maurício Carvalho e Cristiane Lopes, quando Rocha assumiu a presidência regional do partido, no mês passado. Em breve, se terá mais detalhes sobre todos estes temas e sobre as mudanças que foram feitas e as que estão a caminho.
RONDÔNIA INVESTIU 1 BILHÃO E 300 MILHÕES DE REAIS EM MELHORIAS DE SUAS RODOVIAS, NO ATUAL GOVERNO
Investir em estradas e rodovias é assinar e cumprir um compromisso com o desenvolvimento. Neste quesito, segundo dados oficiais do DER, Rondônia teve um desempenho muito positivo, no atual governo. Várias rodovias, como a RO 370, chamada de TransRondônia, mas cujo apelido “Rodovia do Boi” é o que a popularizou, estão transformando para muito melhor a estrutura rodoviária do Estado. O governador Marcos Rocha anunciou que foram investidos, em várias rodovias, nada menos do que 1 bilhão e 300 milhões de reais, durante sua gestão, apenas neste importante segmento.
Entre as melhorias e mais importantes obras realizadas, está a pavimentação da RO-370, conhecida como Rodovia do Boi, com uma camada asfáltica de 10 centímetros, trazendo mais desenvolvimento no Cone Sul. Também foi contemplada por melhorias a estrada do Belmont, em Porto Velho; a Curva do Jacaré, localizada na RO-473, entre Urupá e Alvorada do Oeste; a rodovia 479 em Rolim de Moura, saída para a BR-364, uma rodovia ampla, moderna e segura; a RO-460 de Buritis até a BR-421, sentido Ariquemes, o que deixou o acesso mais adequado para atender o intenso tráfego de veículos leves e pesados, um alívio para quem transita pelo acesso. “Esses são alguns exemplos de que problemas históricos de logística são vencidos e que o Estado está repleto de boas estradas.”, comemora Rocha.
Marcos Rocha analisa que “ o investimento em estradas é essencial para o nosso progresso. Um Estado que não investe em estradas, não só fica no atraso, como sua fica atrasado e a população sofre. Por isso o governo de Rondônia tem investido, com o diferencial de aplicar asfalto de alta durabilidade e construir pontes de concreto em substituição às de madeira, deixando nossas rodovias melhores e com maior qualidade. Isso dá às rodovias de Rondônia uma situação em que coloca nosso Estado mais bonito, atrativo e desenvolvido’’.
DESFILE DO DIA DA PÁTRIA FOI UM SUCESSO, MAS MANIFESTAÇÃO DE BOLSONARISTAS TEVE MENOS GENTE DO QUE O ESPERADO
Foi um desfile de 7 de Setembro entre os melhores dos últimos anos. Começou com a abertura feita pelo governador Marcos Rocha e, após, o grande público assistiu a vários desfiles de escolas, representações militares e da Polícia Militar, numa sucessão quase perfeita de apresentações de qualidade. O Governador também assistiu ao sobrevoo aéreo das forças de segurança e à participação de grupos de motociclistas, reforçando a importância de valorizar o civismo e a tradição no Estado. Foi um evento daqueles que marcam realmente a data da Independência, prestigiado por um grande e animado público.
O novo local de eventos, a pista de apenas um quilômetro da avenida Santos Dumont também foi aprovada. Mais de 1.800 pessoas sentadas e outras centenas e centenas de pé, assistiram a todo o desfile, que teve ainda uma característica diferente: como a noite anterior choveu muito, a temperatura caiu e não houve aquele calorão que caracteriza os desfiles de setembro, em Rondônia.
Já à tarde, a manifestação marcada para ali perto, no Espaço Alternativo, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à anistia, embora tenha reunido um bom número de pessoas, foi muito menor do que se poderia esperar para uma Capital de maioria ou conservadra ou de direita. Poucos se aventuraram a sair na tarde do domingo para participar. Embora os organizadores digam que, das últimas tentativas de convocação de manifestações por aqui, a deste domingo tenha sido a maior, ainda assim ficou muito aquém do que se imaginava. Fotos e alguns poucos vídeos divulgados mostram uma aglomeração, mas num nível em que um adversário nomeou como “meia dúzia de gatos pingados”! Não foi tão pouco, mas poderia ter sido muito maior!
LÉO GARANTE DOIS MIL BENEFICIADOS PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA APENAS NESTE PRIMIERO ANO DE GOVERNO
A meta é ousada! Entregar mais de 2 mil títulos definitivos d propriedade para moradores de Porto Velho, até o final deste primeiro amo do governo do prefeito Léo Mores. Na semana passada, outros 404 foram entregues, numa solenidade que lotou o teatro Banzeiros e que beneficiou famílias dos bairros Socialista I, Assentamento Nova Aliança, Loteamento Jardim Miraflores, Empreendimento Veredas II. O total, nos primeiros 100 dias da atual administração de Moraes, soma mais de mil títulos definitivos distribuídos. “Nós vamos, até o fim do ano, passar dos 2 mil títulos a serem entregues. Isso é extraordinário na área da regularização fundiária”, comemorou o secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), Raimundo Alencar.
Na entrega dos 404 títulos, Léo Moraes destacou que “queremos fazer ainda muito mais. Estamos num processo de aquisição de novas tecnologias, software, para que nós tenhamos ainda mais celeridade. Isso é não só eficácia, é eficiência, gastando menos e entregando mais para o nosso povo, para a nossa Porto Velho”, discursou o prefeito, no evento da semana passada. Para ele, “cada escritura entregue em Porto Velho é mais do que um documento: é dignidade, segurança jurídica e a realização de sonhos”.
A regularização fundiária é um dos mais importantes projeto tanto do Governo de Rondônia quanto da Prefeitura da Capital. Aliás, trabalhando em parceria, até porque são amigos pessoais há longo tempo, o secretário estadual da Sepat, Davi Inácio e o prefeito Léo Moraes, ambos parceiros e amigos pessoais há longo tempo, estão conseguindo fazendo avançar seus programas de regularização com resultados muito acima da média.
“VAMOS TER QUE PAGAR PEDÁGIO PARA NAVEGAR NOS NOSSOS RIOS?”, QUESTIONA ARTHUR VIRGÍLIO AO PRESIDENTE LULA
A privatização de três rios da Amazônia (Madeira, Tapajós e Tocantins) tem causado polêmica e muitos protestos. Um do mais contundentes, espalhados pelas redes sociais, veio do ex-senador , ex-ministro e três vezes Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Num longo texto, ele questiona a decisão do presidente Lula, acusando o governo a estar entregando três dos nossos mais importantes rios aos chineses. Ironizando, ele pergunta; “vamos ter que pagar pedágio a eles, quando usarmos nossos rios?” Num desabafo, que se poderia dizer que resume o que muitos amazônidas pensam sobre a privatização de algumas das nossas maiores riquezas (o rio Madeira é, por exemplo, uma das maiores e mais importantes de Rondônia) o manancial de críticas e protestos do ex-ministro é enorme.
Ele escreveu, por exemplo, dirigindo-se diretamente ao Presidente da República: “Presidente Lula, explique aos amazônidas e, especificamente ao povo amazonense, de onde veio esta ideia esdrúxula de privatizar três rios da região mais estratégica do Brasil?” Depois da ironia de que pagaremos pedágio aos chineses, ele, irritado, vai mais longe: “explique-se perante nós, ponto a ponto, o que significa este gesto ininteligível. Abra todos os seus dados. Tente justificar-se. Caso não o consiga, renuncie ao seu mandato e leve uma vida feliz!”.
Virgílio volta à questão do pedágio. “Numa estrada construída pelo poder púbico, justifica-se a cobrança de pedágio. Mas, nos rios, presidente Lula? O pedágio será para “consertar as águas?”, ironiza novamente. Escreve mais depois de vários outros questionamentos e ironias, questiona: “é uma brincadeira? É uma piada? Só espero que não seja nenhuma negociata”, escreve, com um tom de maldade, o conhecido político amazonense.
“ABSURDO! HOJE NOS PREOCUPAMOS MAIS COM A FLORESTA DO QUE COM O SER HUMANO”, DIZ CANUTO AO SER HOMENAGEADO
Ex-deputado federal; ex-vice-governador, um servidor do Incra que ajudou o desenvolvimento de Rondônia, liderando a implantação de assentamentos que transformaram o futuro do nosso Estado: este é um resumo muito curto do que representou Assis Canuto, para nossa terra. Por todo o seu legado e rica biografia de serviços prestados, Canuto recebeu uma homenagem especial, nesta segunda-feira, no Senado Federal. A homenagem foi proposta e liderada pelo senador Jaime Bagattoli, contando com a presença de várias autoridades, como os senadores Marcos Rogério e Confúcio Moura, além de vários convidados.
“Assis Canuto é um homem que estava no lugar certo e no momento certo da história. É difícil imaginar Rondônia sem a sua contribuição. Por isso, no dia de hoje entregamos o diploma de honra ao mérito que reconhece toda a atuação dele no processo de reforma agrária do estado. Um trabalho que serviu de modelo para o restante “Assis Canuto é um homem que estava no lugar certo e no momento certo da história. É difícil imaginar Rondônia sem a sua contribuição. Por isso, no dia de hoje entregamos o diploma de Honra ao Mérito, que reconhece toda a atuação dele no processo de reforma agrária do estado. Um trabalho que serviu de modelo para o restante do país, um exemplo de colonização feito com ética e muito respeito”, disse Bagattoli, na solenidade.
Em sua fala de agradecimento, Assis Canuto lembrou dos desafios no início do seu trabalho e também chamou os presentes a refletirem sobre o futuro de Rondônia e da região Norte como um todo. “Se fosse para pensar sobre o Estado, eu começaria pela questão ambiental. Desde que comecei a militar na vida política eu vejo que não temos uma política ambiental honesta. Hoje em dia nós temos mais obrigação com a floresta do que com o ser humano. Isso é um absurdo”, declarou o ex-deputado.
MAIS DE 281 MIL NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE JÁ EXPEDIDAS, MAS QUASE 32 MIL AINDA NÃO FORAM RETIRADAS
Tem muita gente reclamando da morosidade e da demora na confecção e entrega das novas Carteira de Identidade em Rondônia. Mas os dados reais não concordam com os protestos. Em menos de dois anos, nada menos do que 281 mil destes documentos, enquanto outros quase 32 mil estão nas gavetas dos locais de retirada das Carteiras, em todo o Estado, já que seus responsáveis não foram buscá-las. O governo de Rondônia alerta a população sobre a importância de buscar o documento, já que a nova Carteira Nacional é o novo modelo de identidade válido em todo o país, reunindo em um só documento dados essenciais, como CPF, título de eleitor e carteira de trabalho.
O governo considera que o novo modelo de identidade “representa um avanço importante para a cidadania e a modernização dos serviços públicos. A Carteira de Identidade Nacional traz mais segurança e praticidade ao reunir diversas informações em um único documento. É essencial que todos que já solicitaram a CIN façam a retirada nos postos de atendimento, para que possam ter acesso aos benefícios que ela proporciona”., comentou o governador Marcos Rocha, sobre o tema.
Entre as cidades onde os documentos estão prontos há bastante tempo e não foram retirados, estão Porto Velho, onde há nada menos do que 8.713 Carteiras de Identidade esperando engavetadas. Já em Ji-Paraná, são 1.897; Ministro Andreazza 1.421; Guajará-Mirim 1.243; e Primavera de Rondônia 1.213 documentos esquecidos. Em Ariquemes são 1.114 e em Vilhena, 995.
ANALFABETISMO FUNCIONAL É AINDA UMA TRAGÉDIA BRASILEIRA: ELES SÃO 29 POR CENTO ENTRE 15 E 64 ANOS
Os índices de analfabetismo no Brasil têm diminuído, se contarmos o percentual sobre toda a população. Em torno de 8 por cento dos brasileiros ainda não sabem ler ou escrever. É ainda número que apavora (quase 17 milhões de pessoas), mas a boa notícia é que este número é bem menor do que no primeiro ano deste século 21, quando o analfabetismo batia em quase 19 milhões e 500 mil pessoas. Em Rondônia, ainda temos muitos analfabetos, mas com percentual bem abaixo da média nacional: temos aqui em torno de 5 por cento de pessoas consideradas analfabetas.
Mas há uma grande preocupação: a média de analfabeto funcionais, aqueles que mal sabem escrever o nome, mas não conseguem ler um texto e muito menos interpretá-lo, chega a apavorantes 29 por cento. Aliás, para se lamentar, registre-se que este é o mesmo percentual de sete anos atrás, ou seja, de 2018. O problema é mais comum entre pessoas de 40 a 64 anos, e chega a atingir 51 por cento das pessoas com 50 anos ou mais. Os dados apontam que três em cada 10 brasileiros entre 15 e 64 anos, são analfabetos funcionais.
Estas pessoas conseguem identificar apenas palavras isoladas, frases curtas ou apenas números mais conhecidos delas, como contatos telefônicos, endereços, preços de mercadorias e outras coisas mais simples. Enquanto menos de 60 por cento das nossas crianças da rede pública foram alfabetizadas na idade certa, é importante destacar que a alfabetização tardia é extremamente negativa. Infelizmente, o problema envolve questões históricas, sociais e até raciais.
PERGUNTINHA
Qual sua opinião sobre esta declaração do ex-Procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, feita durante manifestação do domingo em São Paulo: "No tempo da Lava Jato, a gente ia pegar o dinheiro dos corruptos. Hoje, eles vão pegar o caderno de orações de um pastor. Isso é justiça? Cassar direitos políticos dos políticos da direita é justiça? Colocar Lula, tirar Bolsonaro é a justiça? Rasgar a Constituição e a lei é a justiça? O Brasil quer justiça! Por isso, o Brasil quer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes"?
