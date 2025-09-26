Giulia Costa fala pela primeira vez sobre alcoolismo do pai: “Não entendia”

Publicada em 26/09/2025 às 10h34
A atriz Giulia Costa abriu o coração ao falar pela primeira vez sobre o alcoolismo do pai, o diretor Marcos Paulo (1951-2012). O desabafo ocorreu durante o podcast Pé no Sofá Pod, nesta quinta-feira (25), em um episódio que também contou com a presença de sua mãe, Flávia Alessandra, e do cantor Nando Reis.
O tema surgiu quando Nando relatou sua própria experiência com a dependência química. O artista, que está sóbrio há nove anos, contou que a filha Sophia teve papel decisivo em sua recuperação. Emocionada com a fala, Giulia fez uma associação com sua história pessoal.
“Eu me vejo muito na Sophia, porque eu perdi meu pai com 12 anos e ele tinha essa questão, ele era alcoólatra. Se ele estivesse vivo, ele seria…”, disse a atriz, sem conseguir completar a frase.
Flávia Alessandra acrescentou que Marcos Paulo chegou a frequentar o Alcoólicos Anônimos (AA), mas Giulia, por ser muito nova, não participava desse processo. “Ela era muito criança, não tinha como compreender”, explicou.
Giulia destacou que, embora ainda pequena, percebia alterações no comportamento do pai. “Quando eu vivi isso, eu era mais nova ainda, não entendia. Só entendi um pouco a alteração dele, comportamental”, relatou.
Nando Reis procurou tranquilizar a atriz, reforçando que seu relato não representava uma exposição negativa. “Quando você sofre, é porque você o amava. Isso é uma manifestação de amor e de respeito a ele”, afirmou o cantor.
Ao final, Giulia revelou que, em alguns momentos, não entendia por que deixava de visitar o pai. “Eu ficava até num lugar de rejeição”, contou. Já Flávia reconheceu que, na tentativa de proteger a filha, deixou de compartilhar certas situações. “Eu errei em querer proteger ele e não abrir para ela”, admitiu.
