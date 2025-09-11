Gil do Vigor rouba a cena no “Mais Você” e fãs exaltam carisma do ex-BBB

Publicada em 11/09/2025 às 13h54
Nesta quarta-feira (10), Gil do Vigor foi alvo de uma onda de elogios no X (antigo Twitter) enquanto apresentava o Mais Você, ao lado de Tati Machado, que assumiu o comando do matinal durante as férias de Ana Maria Braga e Louro Mané. Com informações da Contigo.
Uma internauta destacou o programa com entusiasmo: “O Mais Você com o Gil do Vigor e a Tati Machado está sensacional, todo dia a gente fica bem informado sobre diversos assuntos, recebe prestações de serviços e ainda se diverte com eles!”. O economista respondeu emocionado: “Tem sido uma experiência única e especial, e tenho tido a honra de estar ao lado de uma amiga que tanto me inspira e ensina. Sei que ainda tenho muito a aprender, mas já sou grato por estar nesse processo, vivendo cada momento e evoluindo a cada passo.”
Outros fãs também se manifestaram. Um deles afirmou: “Algumas críticas vai ter, porque nem Jesus agradou 100%, mas tu tá se saindo muito bem, tu tem um carisma único, sabe se expressar e parece que tem uns 10 anos de telinha e evolui a cada dia.” Outro completou: “A gente não tá acostumado a ver alegria genuína na TV. Desde o BBB ficou claro que a sua energia é demais, Gilzera! E a Tati também é uma queridona.”
Enquanto isso, o retorno de Ana Maria Braga e Louro Mané já tem data marcada: 29 de setembro. Antes das férias, a apresentadora chegou a desabafar: “Eu não lembro a última vez que eu tirei férias, a não ser para trabalhar. Tirar férias para trabalhar não vale, continua trabalhando.”
O Mais você com o Gil do Vigor e a Tati Machado está sensacional, todo dia a gente fica bem informado sobre diversos assuntos, recebe prestações de serviços e ainda se diverte com eles! #MaisVocê pic.twitter.com/wSA0kiDITZ— Acesso Girah 🔮 (@acessogirah_) September 10, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!