“Gente demais e representação de menos”: Luana Piovani explica por que não vai desfilar no Salgueiro em 2026

Publicada em 29/09/2025 às 15h03
A atriz Luana Piovani confirmou nesta segunda-feira (29) que está em negociação para voltar ao Carnaval em 2026. Em vídeo publicado em suas redes sociais, ela explicou que não desfilará pelo Salgueiro, onde já foi musa e Rainha de Bateria, e comentou sobre o novo time de musas da escola, formado por Cíntia Dicker, Gkay, Bruna Griphao e Mulher Melão.
— “Eu não vou desfilar no Salgueiro porque tem gente demais e representação de menos. Aí, pensando nos lugares que eu me sentiria confortável, eu cogitei a Imperatriz porque a Cris Vianna está lá”, disse.
Segundo Piovani, as conversas atuais envolvem o Império Serrano, que disputa o grupo de acesso, e a Imperatriz Leopoldinense, que em 2026 fará uma homenagem a Ney Matogrosso.
— “Eu pensei: poxa, poderia ser lá. Vai falar do Ney, tem a Cris. Em paralelo, pedi uma guarita para o Império Serrano, porque achei que seria a minha cara sair em uma escola de acesso”, explicou.
A atriz ressaltou que não busca exposição, mas engajamento com a comunidade:
— “Eu não preciso de vitrine, eu moro em Portugal e vocês não me dão paz. Eu procuro comprometimento, tradição. Seria muito bacana eu estar em uma comunidade que está querendo voltar. E eu adoraria dividir o meu espaço com uma menina negra da comunidade.”
Sem rivalidade com Cíntia Dicker
Piovani também afastou qualquer rumor de atrito com Cíntia Dicker, atual esposa de seu ex-marido, Pedro Scooby.
— “O povo fica querendo inventar treta entre eu e a Cíntia. Não vão conseguir. Eu que falei dela pro Pedro. Sempre a admirei, ela trata meus filhos com amor e dignidade. Espero que ela arrebente no Salgueiro”, declarou.
A atriz completou dizendo que está celebrando 35 anos de carreira e que sua trajetória fala por si.
