Garota atacada a garrafadas em boate é socorrida ao Hospital Municipal

Por rondoniatual.com
Publicada em 22/09/2025 às 08h50
Publicada em 22/09/2025 às 08h50
De acordo com informações repassadas pela própria vítima, o caso ocorreu em uma casa noturna da cidade. Ao tentar intervir em uma discussão envolvendo conhecidos, ela acabou sendo atacada por dois homens.
A jovem relatou suspeitar que tenha sido atingida na cabeça com uma garrafa de vidro, o que a fez perder a consciência.
Socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima apresentava escoriações na cabeça, costas e braço direito. Após os primeiros cuidados, foi orientada a realizar exames complementares para avaliação da gravidade dos ferimentos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!