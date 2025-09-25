Gabriela Duarte nega ter chamado Caetano, Chico e Gil de “artistas decadentes”

Publicada em 25/09/2025 às 14h35
A atriz Gabriela Duarte gravou um vídeo nesta terça-feira (23) para esclarecer a polêmica envolvendo seu perfil no Instagram. Uma publicação republicada em sua conta chamava Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil de “artistas decadentes”, após os músicos participarem de uma manifestação contra a PEC da Blindagem e a anistia a condenados pela tentativa de golpe em janeiro de 2023.
Gabriela disse ter ficado surpresa com a repercussão e afirmou que não fez o repost de forma consciente. “Hoje aconteceu uma das coisas mais loucas que já vivi. Comecei a receber mensagens de uma coisa que repostei de política. Eu tô muito chocada, porque não repostei nada daquilo. Apertei um botão e nem sabia que estava republicando”, explicou.
A filha de Regina Duarte destacou que não costuma abordar política em suas redes sociais e que não falaria mal de artistas que admira. “Nunca falei de política nas minhas redes. Nunca usei minhas redes pra isso. Então não ia ser assim que eu ia me colocar, e muito menos falando mal de pessoas que admiro tanto, que é o Caetano, Gil, Chico”, declarou.
Ela ainda disse que sua fala inicial não era um pedido formal de desculpas, mas reiterou o arrependimento e fez questão de se retratar publicamente.
O caso ganhou repercussão também pelo histórico político de sua mãe, Regina Duarte, que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro e chegou a ocupar a Secretaria de Cultura durante seu governo.
