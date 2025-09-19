Forças de segurança prendem líder de facção criminosa em Guajará-Mirim

Publicada em 19/09/2025 às 08h40
(BPFRON), em conjunto com o Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF/GEI) e com a Polícia Nacional Boliviana, através das unidades DIPROVE e FELCC, cumpriram um mandado de prisão em Guajará-Mirim, município localizado na fronteira com a Bolívia.
O indivíduo que foi preso no país vizinho, Bolívia, possui uma extensa ficha criminal, além de ser líder de uma facção criminosa e ser foragido do Estado do Acre. Após os trâmites legais, o preso foi recambiado pela Policia Boliviana e entregue no Porto Oficial, onde sua identidade foi confirmada.
O mandado judicial, expedido pela Justiça do Acre, estava relacionado a crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. Após revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o suspeito. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Guajará-Mirim, onde permaneceu à disposição da autoridade competente.
A Polícia Militar destacou a relevância da operação para a manutenção da segurança pública na região de fronteira, ressaltando que o cumprimento de mandados relacionados a crimes transfronteiriços reforça a cooperação internacional e o enfrentamento à criminalidade organizada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!