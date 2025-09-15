Filme “O Agente Secreto”, de Kléber Mendonça Filho, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026

Publicada em 15/09/2025 às 15h05
A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (15) o longa selecionado para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026. O escolhido foi “O Agente Secreto”, dirigido por Kléber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. Com informações da IstoÉ Gente.
O título concorreu com produções como “Manas”, de Mariana Brennand; “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro; “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal; “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi; e “Baby”, de Marcelo Caetano.
Com estreia marcada para 6 de novembro nos cinemas de todo o país, o longa já coleciona elogios da crítica internacional. Em 2025, no Festival de Cannes, foi premiado como Melhor Filme da Crítica e garantiu a Wagner Moura o troféu de Melhor Ator.
Ambientado no Recife de 1977, o thriller político acompanha Marcelo (Wagner Moura), especialista em tecnologia que tenta fugir de um passado obscuro. Ao retornar à cidade natal em busca de tranquilidade, ele descobre que o local está longe de ser o refúgio esperado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!